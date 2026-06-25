Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

Snapshot Η Βενεζουέλα επλήγη από διπλό σεισμό μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θυμάτων και ζημιών.

Οι ΗΠΑ θα στείλουν ομάδες έρευνας, διάσωσης και ανθρωπιστικό υλικό στη Βενεζουέλα για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες βοήθειας.

Χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Ελ Σαλβαδόρ, ο Ισημερινός, η Βραζιλία και το Μεξικό, έχουν προσφέρει ή προγραμματίζουν να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια και υποστήριξη.

Οι σωστικές ομάδες εργάζονται για την ανεύρεση αγνοουμένων και την παροχή πρώτων αναγκών στον πληθυσμό που επλήγη από τον σεισμό. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένος είναι ο πλανήτης από τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, με τη χώρα να έχει μετατραπεί σε εκατόμβη νεκρών μετά τα 7,5 και 7,2 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα της νότιας Αμερικής.

Ήδη η παγκόσμια κοινότητα σπεύδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων που καλούνται να βγάλουν από τα συντρίμμια χιλιάδες αγνοούμενους, καθώς και ανθρωπιστικό υλικό για τις πρώτες ανάγκες του πληθυσμού που δοκιμάζεται όσο ποτέ.

Συνδρομή από ΗΠΑ και όμορες χώρες

Σχετική δήλωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας ότι οι Αρχές των ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν» τη Βενεζουέλα, που υπέστη πλήγμα από διπλό σεισμό που έχει προκαλέσει ευρείες καταστροφές.

«Οι δυο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός θυμάτων από τις αρχές.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν!», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας «θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου διαβεβαίωσε μέσω X ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «επαφή» με τις αρχές και «κινητοποιούν βοήθεια» για τους σεισμοπαθείς.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, δήλωσε ότι η χώρα του έχει ετοιμάσει 50 τόνους εξοπλισμού και προμηθειών, καθώς και 300 διασώστες που είναι «έτοιμοι να αναχωρήσουν για το Καράκας».

Ο Ισημερινός, επίσης, έχει κανονίσει την άμεση αποστολή βοήθειας στη Βενεζουέλα, λέει ο πρόεδρός του Ντανιέλ Νομπόα Αζίν.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι η χώρα του θα αξιολογήσει ποια μέτρα βοήθειας μπορεί να λάβει για να υποστηρίξει το «αδελφό έθνος» της.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, Ρομπέρτο ​​Βελάσκο Άλβαρες, προσέφερε επίσης στη Βενεζουέλα «όλη την αλληλεγγύη και την υποστήριξη που μπορεί να χρειαστεί».