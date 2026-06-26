Βενεζουέλα: Συγγενείς σκάβουν στα ερείπια για να βρουν τους αγαπημένους τους

«Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου, αν είναι παγιδευμένο ή σε κάποιο καταφύγιο», είπε η Νταγιάνα Ντελγκάντο για τον 8χρονο γιο της που αγνοείται

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Βενεζουέλα: Συγγενείς σκάβουν στα ερείπια για να βρουν τους αγαπημένους τους

Μια γυναίκα περνά μπροστά από ένα κτίριο που υπέστη ζημιές στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 235 άτομα, ενώ 4.300 τραυματίστηκαν.
  • Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι αναφέρονται ως αγνοούμενοι, με συγγενείς να σκάβουν στα ερείπια και να αναζητούν τους αγαπημένους τους.
  • Στο επίκεντρο των σεισμών βρέθηκε η παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, όπου προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του κύριου αεροδρομίου της χώρας.
  • Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες έχουν διακοπεί, δυσχεραίνοντας την επικοινωνία των Βενεζουελάνων στο εξωτερικό με τους συγγενείς τους στη χώρα.
  • Οι αρχές στέλνουν ομάδες διάσωσης στη Λα Γκουάιρα, ενώ οι τοπικοί κάτοικοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ανεύρεση εγκλωβισμένων και τη διάσωση τραυματιών.
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Συγκλονισμένη παραμένει η Βενεζουέλα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), ενώ γείτονες και συγγενείς ψάχνουν σε ερείπια για τους δικούς τους ανθρώπους. Τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.300 έχουν τραυματιστεί, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

Ο δεύτερος σεισμός, που σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο, ήταν ο ισχυρότερος που έχει βιώσει η Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι τον αισθάνθηκαν.

Τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, μεταξύ των οποίων παιδιά και ζώα. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας μετέδωσε σκληρά πλάνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί κάτω από έναν τσιμεντένιο τοίχο με μόνο το γυμνό της πόδι να προεξέχει, πριν οι διασώστες την βγάλουν ζωντανή.

Η παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών. Εκεί βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο έκλεισε λόγω ζημιών, κάνοντας το έργο των διασωστών που φτάνουν στη Βενεζουέλα από άλλες χώρες πιο δύσκολο.

Προσοχή: Σκληρές Εικόνες

«Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου»

Αντιμέτωποι με εικόνες αποκάλυψης βρέθηκαν οι πολίτες της Βενεζουέλας το πρωί της Πέμπτης, καθώς έβλεπαν κτίρια να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, έπιπλα να κρέμονται από παράθυρα και ελικόπτερα να περιφέρονται πάνω από τα κεφάλια τους. Ολόκληρα κτίρια ισοπεδώθηκαν και οι δρόμοι έχουν ανοίξει στη μέση.

Οικογένειες αναρτούν φωτογραφίες των αγαπημένων τους σε έναν ιστότοπο για αγνοούμενους, ενώ άλλοι μοιράζουν χειρόγραφες λίστες ονομάτων κατά τη διάρκεια της αναζήτησής τους. Βενεζουελάνοι που βρίσκονται στο εξωτερικό δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους λόγω της διακοπής των τηλεφωνικών υπηρεσιών στη χώρα.

Στο κέντρο του Καράκας, εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στριμωγμένοι σε πάρκα, πάρκινγκ και άλλους ανοιχτούς χώρους.

Η Νταγιάνα Ντελγκάντο, μητέρα τριών παιδιών, αναρωτιέται για το πού είναι τα βαρέα μηχανήματα που υποσχέθηκαν ότι θα στείλουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και είπε ότι οι κάτοικοι είναι αυτοί που σκάβουν ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια.

«Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου, αν είναι παγιδευμένο ή σε κάποιο καταφύγιο», είπε για τον 8χρονο γιο της που αγνοείται.

Μια γυναίκα κατέρρευσε όταν είδε τις σορούς των παιδιών της, ηλικίας 3 και 10 ετών, να τυλίγονται σε κουβέρτες και να μεταφέρονται σε άλλη τοποθεσία. Άλλοι φώναζαν τα ονόματα των αγαπημένων τους, ενώ κάποιοι στεκόντουσαν σιωπηλοί, σε κατάσταση σοκ.

Προσοχή: Πολύ σκληρές εικόνες

Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν ότι έστελναν ομάδες διάσωσης από άλλα μέρη της χώρας προς τη Λα Γκουάιρα, η οποία είναι συνηθισμένη στις φυσικές καταστροφές: μια κατολίσθηση το 1999 σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους και θεωρείται μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της χώρας.

Στη Λα Γκουάιρα, ο Κριστιάν Καρένιο κοίταζε την καμένη πολυκατοικία του, η οποία κλίνει προς τη μία πλευρά.

«Έχασα τα πάντα», είπε. «Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα, που δεν κατάφεραν να βγουν».

Ο Χουάν Αλμπέρτο Μεντάνο, ένας συνταξιούχος δάσκαλος, σκαρφάλωσε ανάμεσα στα ερείπια στη Λα Γκουάιρα και πέρασε δίπλα από ένα πτώμα, για να εντοπίσει μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί και έκανε σήματα με το χέρι της ζητώντας βοήθεια.

«Είθε ο Θεός να τη σώσει το συντομότερο δυνατό», είπε ο Μεντάνο. «Όταν ακούσαμε την κραυγή της, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα».

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