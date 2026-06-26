Βενεζουέλα: Άνθρωποι σκάβουν μέσα στα ερείπια με γυμνά χέρια, 24 και πλέον ώρες μετά τον σεισμό

Snapshot Περισσότερο από 24 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι κάτοικοι συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια για να εντοπίσουν επιζώντες.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη παραδώσει τα υποσχεθέντα βαριά μηχανήματα διάσωσης, παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια.

Τουλάχιστον 250 κτήρια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, κυρίως στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα.

Κάτοικοι ανέσυραν τραυματίες και νεκρούς από τα ερείπια, ενώ ομάδες που υποστηρίζουν την κυβέρνηση συμμετέχουν στις προσπάθειες διάσωσης.

Πολλοί κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς στέγη και πόρους, όπως η 50χρονη Σουχαίλ Σαρκίζ που έχασε τη δουλειά και το σπίτι της. Snapshot powered by AI

Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες από τότε που δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων. Στην παραθαλάσσια πόλη Λα Γκουάιρα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να σκάβουν μέσα στα ερείπια με γυμνά χέρια, προσπαθώντας να φτάσουν στους παγιδευμένους γείτονες.

Οι υποσχέσεις για βαριά μηχανήματα από την κυβέρνηση δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Ο Κάρλος Μπόρχες, κάτοικος, δήλωσε: «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με ό,τι μπορούμε, αλλά υπάρχει έλλειψη εξοπλισμού». Η ομάδα του ανέσυρε σήμερα τρία άτομα από ένα κτήριο, ενώ μέλη της οικογένειάς του περίμεναν ανήσυχα στο σημείο. Ο Aρχενις Μαρτίνες, κάτοικος της γειτονιάς Λος Κοράλες στην πόλη, δήλωσε:

«Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον στρατό; Ελάτε όλοι, ελάτε και βοηθήστε. Βάλτε τους σε ένα τεθωρακισμένο όχημα και ελάτε να βοηθήσετε τον κόσμο. Βρείτε τρακτέρ όπου μπορείτε.» Έψαχνε έναν συγγενή ανάμεσα στα ερείπια.

Σε ορισμένα σημεία, τα συντρίμμια τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι 250 κτήρια είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, κυρίως στη Λα Γκουάιρα. Αλλού στην πόλη, γείτονες ανέσυραν δύο νεκρούς ανθρώπους από ένα σπίτι, ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι. Κατάφεραν να σώσουν μια μητέρα και δύο παιδιά που ήταν τραυματισμένα αλλά ζωντανά, από μια κατεστραμμένη πολυκατοικία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είδε επίσης μέλη μιας συλλογικότητας -ομάδες μοτοσικλετιστών που συμμαχούν με το κυβερνών κόμμα και οι οποίες κατηγορούνται εδώ και καιρό για την απώθηση διαδηλωτών σε αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις- να βοηθούν στις προσπάθειες διάσωσης.

Η Σουχαίλ Σαρκίζ, 50 ετών, η οποία έχασε τη δουλειά της πριν από μερικούς μήνες, δήλωσε: «Το κτήριό μου είναι ακατοίκητο και τώρα δεν έχω τίποτα. Είμαστε μόνο εγώ και ο γιος μου, και δεν έχω οικογένεια στη χώρα.»

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