Βενεζουέλα: Ισοδύναμος με 180 βόμβες Χιροσίμα ο σεισμός λέει ο Λέκκας

Απαντώντας σε ερωτήματα για το αν η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ομοιότητες με τη λεκάνη της Μεσογείου, ο Ευθύμιος Λέκκας ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βενεζουέλα: Ισοδύναμος με 180 βόμβες Χιροσίμα ο σεισμός λέει ο Λέκκας

Κάτοικοι περπατούν ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου που υπέστη ζημιές από τους σεισμούς της προηγούμενης ημέρας στην Κατία Λα Μαρ της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η πρωτοφανής ισχύς της διπλής σεισμικής δόνησης που έπληξε τη Βενεζουέλα αποκαλύπτεται μέσα από τα στοιχεία των επιστημόνων, καθώς ο δεύτερος μεγάλος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ απελευθέρωσε τεράστια ενέργεια.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews, προχώρησε σε μια σοκαριστική αποτίμηση του φαινομένου.

Όπως εξήγησε, η ενέργεια που εκλύθηκε από τη συγκεκριμένη δόνηση αντιστοιχεί σε δύο εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας, μέγεθος που ισοδυναμεί με 180 ατομικές βόμβες σαν αυτή που ισοπέδωσε τη Χιροσίμα.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία για τη μετασεισμική ακολουθία παραμένει έντονη, με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα να δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για έναν ισχυρό μετασεισμό της τάξης των 6,5 Ρίχτερ. Κάθε περιοχή βέβαια διατηρεί το δικό της ξεχωριστό σεισμικό δυναμικό και ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά τις επόμενες ημέρες εξαιρετικά κρίσιμες για την τελική αποτίμηση των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν στο υπέδαφος.

Το φαινόμενο του συμπληρωματικού σοκ

Η καταστροφή στο Καράκας ολοκληρώθηκε μέσα από μια σπάνια και φονική αλληλουχία, καθώς οι δύο μεγάλοι σεισμοί λειτούργησαν συμπληρωματικά ο ένας προς τον άλλον, σαρώνοντας κάθε είδους υποδομή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, το πρώτο χτύπημα επικεντρώθηκε και προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες σε χαμηλά κτίρια και κατασκευές μικρού όγκου. Και το δεύτερο κύμα των 7,5 Ρίχτερ ήρθε να αποτελειώσει τον αστικό ιστό, πλήττοντας αυτή τη φορά τα ψηλά και μεγάλα κτίρια της πρωτεύουσας, δημιουργώντας έτσι ένα καθολικό φάσμα ζημιών που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας.

Απαντώντας σε ερωτήματα για το αν η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ομοιότητες με τη λεκάνη της Μεσογείου, ο Ευθύμιος Λέκκας ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον. Στο σημείο εκείνο συγκρούονται η λιθοσφαιρική πλάκα της Βόρειας Αμερικής με εκείνη της Νότιας Αμερικής, δημιουργώντας ρήγματα που είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερα από τα ελληνικά, με αποτέλεσμα οι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ να θεωρούνται συνηθισμένο φαινόμενο για τα δεδομένα της περιοχής.

Παπαζάχος: Οι νεκροί μπορεί να ξεπεράσουν τους 10.000

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, ανέλυσε τα δεδομένα πίσω από την κατάρρευση των υποδομών. Οι αρχικοί φόβοι των αμερικανικών υπηρεσιών που έκαναν λόγο ακόμα και για εκατό χιλιάδες θύματα αποτελούσαν μια ακραία εκτίμηση των πρώτων ωρών, η οποία εμπεριείχε μεγάλες αβεβαιότητες. Σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία, ο μέσος όρος των απωλειών αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ δύο και τεσσάρων χιλιάδων νεκρών, ενώ μπορεί τελικά ν εξεπεράσουν και τους 10.000

Η κατάσταση ωστόσο παραμένει ρευστή και οι επιστήμονες δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ο τελικός αριθμός των θυμάτων να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τις δέκα χιλιάδες. Την ίδια ώρα, η οικονομική ζημιά για την ήδη δοκιμαζόμενη χώρα είναι κολοσσιαία, καθώς υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τουλάχιστον τα τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια. Το πιο δραματικό στοιχείο της επόμενης ημέρας είναι ότι πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της απόλυτης ανέχειας στους δρόμους της πληγείσας πρωτεύουσας.

Το διπλό χτύπημα της Καραϊβικής που λύγισε τα κτίρια

Η εικόνα των σύγχρονων κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι βρίσκει την εξήγησή της στον ιδιαίτερο μηχανισμό γέννησης του σεισμού, ο οποίος εκδηλώθηκε στο ενεργό όριο δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών. Η πλάκα της Καραϊβικής συναντάται εκεί με την πλάκα της Νότιας Αμερικής και κινείται δεξιόστροφα. Η συγκεκριμένη κίνηση ενεργοποίησε ένα τεράστιο μήκος του ρήγματος που έσπασε διαδοχικά. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν δύο επίκεντρα σε πολύ κοντινή απόσταση, ο πρώτος σεισμός ώθησε το πιο δυτικό τμήμα της ζώνης, ενώ το δεύτερο κομμάτι κινήθηκε παράλληλα προς την ακτογραμμή, μεταφέροντας τη διάρρηξη σχεδόν μέχρι την καρδιά του Καράκας.

Το γεωλογικό αυτό φαινόμενο δημιούργησε μια τεράστια ζώνη καταστροφής που επηρέασε άμεσα μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή, δεδομένου ότι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας αριθμεί τρία εκατομμύρια κατοίκους. Οι υποδομές της πόλης δέχθηκαν δύο διαδοχικές, ισχυρότατες καταπονήσεις με ταχύτητες εδαφικής επιτάχυνσης που σε ορισμένα σημεία ξεπέρασαν το μισό τζι (0,5g), μέγεθος που αντιστοιχεί στο μισό βάρος του ίδιου του κτιρίου. Για μια χώρα που βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και δοκιμάζεται επί χρόνια, αυτές οι ακραίες συνθήκες οδήγησαν σε αποτελέσματα που μπορεί να μοιάζουν παραλογικά, ήταν όμως απολύτως αναμενόμενα για την επιστημονική κοινότητα.

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