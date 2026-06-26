Λέκκας: Ο αριθμός των θυμάτων στην Βενεζουέλα είναι πιθανό να φτάσει από 10.000 έως 100.000

Snapshot Ο Ευθύμιος Λέκκας εκτιμά ότι τα θύματα από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσουν από 10.000 έως 100.000.

Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού μετασεισμού μεγέθους 6,5

6,6 Ρίχτερ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα της USGS, γεωλογικές συνθήκες, πληθυσμιακή πυκνότητα και ποιότητα κατασκευών.

Το αεροδρόμιο του Καράκας υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω της θέσης του πάνω σε σεισμικό ρήγμα.

Οι δύο προηγούμενοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ περιπλέκουν τις προβλέψεις για τη σεισμική ακολουθία. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα μπορεί να φτάσουν τους δεκάδες χιλιάδες, ακόμη και τους 100.000, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,5-6,6 Ρίχτερ.

«Με βάση το μέγεθος του σεισμού, τις γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες, τον πληθυσμό και την ποιότητα των κατασκευών, θεωρούμε ότι δυστυχώς το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει από 10.000 έως και 100.000 παραμένει», είπε στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκκας.

Ανέφερε ότι η εκτίμηση που είχε διατυπώσει από την πρώτη ημέρα της καταστροφής δεν έχει αλλάξει, καθώς βασίζεται στα δεδομένα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), αλλά και στην εμπειρία από αντίστοιχες μεγάλες σεισμικές καταστροφές διεθνώς. Όπως εξήγησε, η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από τις εκτεταμένες καταρρεύσεις πολυώροφων κτηρίων, την υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και το γεγονός ότι τα ενεργά σεισμικά ρήγματα διέρχονται μέσα από μεγάλες αστικές περιοχές.

Σχολιάζοντας τις μεγάλες καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ απάντησε ότι «το αεροδρόμιο του Καράκας έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές, καθώς ο διάδρομός του βρίσκεται πάνω στη διέλευση του σεισμικού ρήγματος».

Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει το ενδεχόμενο ενός ισχυρού μετασεισμού ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και επισήμανε ότι η σεισμική ακολουθία περιπλέκεται από το γεγονός ότι προηγήθηκαν δύο μεγάλοι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

«Θεωρητικά θα πρέπει να εκδηλωθεί ένας σεισμός της τάξεως των 6,5 έως 6,6 Ρίχτερ. Η διπλή σεισμική δόνηση δυσκολεύει τις εκτιμήσεις, όμως θεωρώ πολύ πιθανό μέσα στην επόμενη εβδομάδα να σημειωθεί ένας τόσο ισχυρός μετασεισμός στις ήδη πληγείσες περιοχές», είπε ο Ευθύμιος Λέκκας.

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