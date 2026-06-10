Κόντρα σεισμολόγων, τώρα και για την οσμή της Αττικής - Βάλλει ο Παπαδόπουλος κατά του Λέκκα

Snapshot Νέα διαφωνία προέκυψε μεταξύ σεισμολόγων σχετικά με την προέλευση της μυρωδιάς που κάλυψε την Αττική πριν από έναν μήνα.

Ο Ευθύμης Λέκκας ανέφερε ότι εξετάστηκαν σενάρια όπως εκπομπές αερίων από τον υποθαλάσσιο χώρο και διαρροή φυσικού αερίου, με το δεύτερο σενάριο να αποκλείεται.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επέκρινε έντονα τον Ευθύμη Λέκκα για τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αμφισβητώντας την επιστημονική επάρκεια και υπευθυνότητά του.

Η αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε δημόσια μέσω social media, ενώ αναμένεται απάντηση από τον Ευθύμη Λέκκα. Snapshot powered by AI

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ των σεισμολόγων, αυτή τη φορά όχι για τους σεισμούς, αλλά για την περιβόητη οσμή που είχε καλύψει πριν από περίπου έναν μήνα την Αττική και ουδείς μπόρεσε έκτοτε να πει με ασφάλεια από πού προήλθε.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, έβαλε κατά του Ευθύμη Λέκκα, με αφορμή την τοποθέτηση του τελευταίου αναφορικά με τη μυρωδιά αερίου που ήταν πολύ έντονη και προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό, καθώς κανείς δεν ήξερε από πού προερχόταν.

Ο κ. Λέκκας μίλησε στην ΕΡΤ κι ανέφερε αρχικά πως εξετάστηκαν διάφορα πιθανά σενάρια, όπως εκπομπές αερίων από τον υποθαλάσσιο χώρο λόγω σήψης οργανισμών ή φυσικών διεργασιών στον πυθμένα, αλλά και διαρροή από το δίκτυο φυσικού αερίου.

Ωστόσο, το δεύτερο σενάριο όπως χαρακτηριστικά εξήγησε αποκλείστηκε, καθώς η οσμή περιοριζόταν στο παράκτιο μέτωπο και δεν παρουσίαζε χαρακτηριστικά χερσαίων διαρροών.

Η επίθεση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ ήταν δριμεία κι έγινε μέσω social media. Στην ανάρτησή του ο κ. Παπαδόπουλος έγραψε: «Εκπληκτικό! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;»

Αναμένεται πλέον (ή και όχι...) η απάντηση του κ. Λέκκα...

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