Λέκκας για τα πρωινά 4,3R στην Εύβοια: Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς

Σύμφωνα με τον καθηγητή δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Λέκκας για τα πρωινά 4,3R στην Εύβοια: Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς
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Τη δική του αποτίμηση για τη σεισμική δόνηση που συγκλόνισε χθες την Εύβοια και έγινε αισθητή μέχρι και την Αττική έκανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και ομότιμος Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη. Λαμβάνοντας τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025.

Δεν θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους», είπε σήμερα μιλώντας στην ΕΡΤ σχολιάζοντας και την νέα πρωινή σεισμική δόνηση.

Σχετικά με τις ζημιές ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι δεν είναι πάνω από 15 τα σπίτια σε χωριά με σοβαρές καταστροφές. Τα περισσότερα δεν κατοικούνταν. Σε άλλα υπήρχαν κάποιοι ηλικιωμένοι, όπως είπε.

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια

Υπενθυμίζεται ότι σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) στις 05:13, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 17 χλμ.

4,3 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 36 χλμ. 17 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.

Η αρχική εκτίμηση ήταν 4,2 Ρίχτερ.

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