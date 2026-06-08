Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην βόρεια Εύβοια.

Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στο Προκόπι Ευβοίας, στα 9 χλμ. νοτιοδυτικά του χωριού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 17 χλμ. από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και στα 5 χλμ. από το Ευρωπαϊκό

Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η αρχική εκτίμηση για τον σεισμό ήταν 4,2 Ρίχτερ πριν αναθεωρηθεί στα 4,3 Ρίχτερ.

Το EMSC τοποθετεί το επίκεντρο 17 χλμ. ανατολικά

βορειοανατολικά της Μαλεσίνας, σε απόσταση 36 χλμ. από το σημείο. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) στις 05:13, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 17 χλμ.

4,3 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 36 χλμ. 17 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.

Η αρχική εκτίμηση ήταν 4,2 Ρίχτερ.