Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Κοντά στο Προκόπι το επίκεντρο

Ο νέος σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 05:13.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χάρτης σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
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  • Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην βόρεια Εύβοια.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στο Προκόπι Ευβοίας, στα 9 χλμ. νοτιοδυτικά του χωριού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.
  • Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 17 χλμ. από το Αστεροσκοπείο Αθηνών και στα 5 χλμ. από το Ευρωπαϊκό
  • Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.
  • Η αρχική εκτίμηση για τον σεισμό ήταν 4,2 Ρίχτερ πριν αναθεωρηθεί στα 4,3 Ρίχτερ.
  • Το EMSC τοποθετεί το επίκεντρο 17 χλμ. ανατολικά
  • βορειοανατολικά της Μαλεσίνας, σε απόσταση 36 χλμ. από το σημείο.
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) στις 05:13, σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 9 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 17 χλμ.

4,3 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 4,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 36 χλμ. 17 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Μαλεσίνας.

Η αρχική εκτίμηση ήταν 4,2 Ρίχτερ.

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