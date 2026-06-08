Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους

Snapshot Η Εύβοια πλήττεται από έντονο σεισμικό μπαράζ με ισχυρούς σεισμούς έως 5,2 Ρίχτερ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στη Δαφνούσα και το Προκόπι, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν σε ειδικούς ξενώνες.

Οι μετασεισμοί συνεχίζονται με έντονη δραστηριότητα, κρατώντας τους κατοίκους σε αυξημένη επαγρύπνηση και εκτός των σπιτιών τους.

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν να μην κατοικηθούν τα πληγείσα σπίτια πριν από την ολοκλήρωση των ελέγχων και καταγραφής ζημιών.

Σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση υπό έλεγχο, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι ο κύριος σεισμός έχει παρέλθει. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ανησυχίας βρίσκεται η Εύβοια, η οποία «χορεύει» στον ρυθμό των Ρίχτερ, με τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, αλλά και έντονη αναστάτωση στους κατοίκους. Το μπαράζ των σεισμών έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε ολόκληρη την Αττική, καθώς και σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως στις Σποράδες, τον Βόλο, τη Λαμία και τη Λιβαδειά, κινητοποιώντας άμεσα τις κρατικές αρχές και τις μονάδες της ΕΜΑΚ.

Η έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, όταν μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταγράφηκαν τρεις διαδοχικοί σεισμοί. Ο πρώτος, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο το Προκόπι, για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα μια δόνηση 4,3 Ρίχτερ. Πριν προλάβουν οι κάτοικοι να ηρεμήσουν, ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά με την ισχυρότερη δόνηση της ημέρας, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, αυτή τη φορά με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων. Η συγκεκριμένη δόνηση είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος (μεταξύ 2 και 14 χιλιομέτρων), γεγονός που εξηγεί την τρομακτική ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Από εκείνη τη στιγμή, η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη, με τουλάχιστον 10 μετασεισμούς μεγέθους από 2,4 έως 3,3 Ρίχτερ να κρατούν τους κατοίκους των Νέων Στύρων και των γύρω περιοχών έξω από τα σπίτια τους, στους δρόμους και μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Οι καταστροφές από το μεσημεριανό μπαράζ είναι ορατές κυρίως στη Δαφνούσα και το Προκόπι. Στη Δαφνούσα, το σπίτι μιας 89χρονης γυναίκας μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο με τους τοίχους να καταρρέουν πάνω στα κρεβάτια, ενώ συνολικά δέκα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο Προκόπι, περίπου 15 κατοικίες και επιχειρήσεις παρουσιάζουν μικρότερες φθορές, ενώ οι δονήσεις αναστάτωσαν και εκατοντάδες πιστούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου για να προσκυνήσουν το σκήνωμα. Αντίθετα, οι πρώτες αυτοψίες από τον νυχτερινό σεισμό στα Νέα Στύρα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή περαιτέρω σοβαρές καταστροφές, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στις μικρές σεισμικές επιταχύνσεις.

Στις πληγείσες περιοχές μετέβη άμεσα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής αρμόδιων κλιμακίων για την καταγραφή των ζημιών. Ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι τα σπίτια που έχουν πληγεί δεν πρέπει να κατοικηθούν άμεσα, ενώ με κοινή απόφαση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν στον ξενώνα του ιδρύματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι εκφράζουν την απόγνωσή τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις από αντίστοιχο περσινό σεισμό που είχε βγάλει τα σπίτια τους «κίτρινα».

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί αλλά συγκρατημένοι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό για την παραγωγή πολύ μεγάλων σεισμών και ότι τα έως τώρα δεδομένα δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Παράλληλα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται φυσιολογικά, ωστόσο συνέστησε συνεχή παρακολούθηση και προσοχή μέχρι οι επιστήμονες να βεβαιωθούν πλήρως ότι τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Διαβάστε επίσης