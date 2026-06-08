Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους

Το μικρό εστιακό βάθος που «κούνησε» τη μισή Ελλάδα - Τουλάχιστον 10 μετασεισμοί - Τι λένε οι σεισμολόγοι

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια με επίκεντρο το Προκόπι

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Εύβοια πλήττεται από έντονο σεισμικό μπαράζ με ισχυρούς σεισμούς έως 5,2 Ρίχτερ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους.
  • Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στη Δαφνούσα και το Προκόπι, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές, ενώ οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν σε ειδικούς ξενώνες.
  • Οι μετασεισμοί συνεχίζονται με έντονη δραστηριότητα, κρατώντας τους κατοίκους σε αυξημένη επαγρύπνηση και εκτός των σπιτιών τους.
  • Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν να μην κατοικηθούν τα πληγείσα σπίτια πριν από την ολοκλήρωση των ελέγχων και καταγραφής ζημιών.
  • Σεισμολόγοι χαρακτηρίζουν την κατάσταση υπό έλεγχο, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι ο κύριος σεισμός έχει παρέλθει.
Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και ανησυχίας βρίσκεται η Εύβοια, η οποία «χορεύει» στον ρυθμό των Ρίχτερ, με τις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε υποδομές, αλλά και έντονη αναστάτωση στους κατοίκους. Το μπαράζ των σεισμών έγινε ιδιαίτερα αισθητό σε ολόκληρη την Αττική, καθώς και σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως στις Σποράδες, τον Βόλο, τη Λαμία και τη Λιβαδειά, κινητοποιώντας άμεσα τις κρατικές αρχές και τις μονάδες της ΕΜΑΚ.

Η έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, 7 Ιουνίου, όταν μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταγράφηκαν τρεις διαδοχικοί σεισμοί. Ο πρώτος, μεγέθους 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο το Προκόπι, για να ακολουθήσει δύο λεπτά αργότερα μια δόνηση 4,3 Ρίχτερ. Πριν προλάβουν οι κάτοικοι να ηρεμήσουν, ο Εγκέλαδος χτύπησε ξανά με την ισχυρότερη δόνηση της ημέρας, μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, αυτή τη φορά με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Νέων Στύρων. Η συγκεκριμένη δόνηση είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος (μεταξύ 2 και 14 χιλιομέτρων), γεγονός που εξηγεί την τρομακτική ένταση με την οποία έγινε αισθητή. Από εκείνη τη στιγμή, η μετασεισμική ακολουθία είναι έντονη, με τουλάχιστον 10 μετασεισμούς μεγέθους από 2,4 έως 3,3 Ρίχτερ να κρατούν τους κατοίκους των Νέων Στύρων και των γύρω περιοχών έξω από τα σπίτια τους, στους δρόμους και μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Οι καταστροφές από το μεσημεριανό μπαράζ είναι ορατές κυρίως στη Δαφνούσα και το Προκόπι. Στη Δαφνούσα, το σπίτι μιας 89χρονης γυναίκας μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο με τους τοίχους να καταρρέουν πάνω στα κρεβάτια, ενώ συνολικά δέκα σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο Προκόπι, περίπου 15 κατοικίες και επιχειρήσεις παρουσιάζουν μικρότερες φθορές, ενώ οι δονήσεις αναστάτωσαν και εκατοντάδες πιστούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου για να προσκυνήσουν το σκήνωμα. Αντίθετα, οι πρώτες αυτοψίες από τον νυχτερινό σεισμό στα Νέα Στύρα έδειξαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή περαιτέρω σοβαρές καταστροφές, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στις μικρές σεισμικές επιταχύνσεις.

Στις πληγείσες περιοχές μετέβη άμεσα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επικεφαλής αρμόδιων κλιμακίων για την καταγραφή των ζημιών. Ο κ. Τουρνάς ξεκαθάρισε ότι τα σπίτια που έχουν πληγεί δεν πρέπει να κατοικηθούν άμεσα, ενώ με κοινή απόφαση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν στον ξενώνα του ιδρύματος του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι εκφράζουν την απόγνωσή τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις από αντίστοιχο περσινό σεισμό που είχε βγάλει τα σπίτια τους «κίτρινα».

Την ίδια ώρα, οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί αλλά συγκρατημένοι. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει ιστορικό για την παραγωγή πολύ μεγάλων σεισμών και ότι τα έως τώρα δεδομένα δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία. Παράλληλα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται φυσιολογικά, ωστόσο συνέστησε συνεχή παρακολούθηση και προσοχή μέχρι οι επιστήμονες να βεβαιωθούν πλήρως ότι τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» από νωρίς σε κέντρο Αθήνας και Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

08:07ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο ανασχηματισμός και ο χρόνος των εκλογών, όλοι οι άνθρωποι του Σαμαρά, οι τράπεζες και τα γερμανικά σενάρια, η Alpha και το μέρισμα, οι ασφαλιστικές που έχουν διπλασιάσει τα ασφάλιστρα, οι ναυτιλιακές στο Χρηματιστήριο, η πώληση της Συνεταιριστικής Χανίω

08:04ΚΟΣΜΟΣ

100 ημέρες «Επικής Οργής»: Γιατί βγήκε ξανά «το τζίνι από το μπουκάλι» στη Μέση Ανατολή - Το δίλημμα Νετανιάχου και η συμμαχία που κατέρρευσε

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Odin»: Στα δικαστήρια σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς

07:50ΜΑΝΤΕΙΟ

Ορεξάτος ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Αμίλητος του ΠΑΣΟΚ, Μύρισαν εκλογές, Η κραυγή των Συριζαίων

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44SCENARIO

ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα του windsurfing που οδεύει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας

07:34LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Αισθάνομαι μάνα για πολλούς, αλλά είμαι και τσογλάνι μερικές φορές»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Τέλος στην ιδιωτικότητα των παιδιών του και το κοινό μέτωπο με τη Μέγκαν Μαρκλ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινο λεοντόψαρο: Γιατί το Ισραήλ «επικήρυξε» το δηλητηριώδες ψάρι - εισβολέα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η τρίτη δόση - Οι 3 μεγάλες ανατροπές για τους δικαιούχους

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τα πρωινά 4,3R στην Εύβοια: Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς - Πόσο θα κρατήσει το φαινόμενο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλοκαίρι στο... κόκκινο για τη ΝΔ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους - Τι λένε οι σεισμολόγοι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιουνίου

06:52LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει η πρωινή και μεσημεριανή ζώνη - Οι «καυτές» αποφάσεις των σταθμών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Κίνδυνος για τσουνάμι

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Τέλος στην ιδιωτικότητα των παιδιών του και το κοινό μέτωπο με τη Μέγκαν Μαρκλ

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:07ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τα πρωινά 4,3R στην Εύβοια: Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς - Πόσο θα κρατήσει το φαινόμενο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

100 ημέρες «Επικής Οργής»: Γιατί βγήκε ξανά «το τζίνι από το μπουκάλι» στη Μέση Ανατολή - Το δίλημμα Νετανιάχου και η συμμαχία που κατέρρευσε

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Game 3 στο ΣΕΦ και η αγωνία στο κατακόρυφο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: «Βομβαρδισμένο τοπίο» σπίτια, κραυγές απόγνωσης από τους κατοίκους - Τι λένε οι σεισμολόγοι

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Δομινικανή Δημοκρατία – Άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων

23:37ΕΘΝΙΚΑ

Οι Τούρκοι παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Δένδια και των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας!

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αστάθεια το μεσημέρι η Δευτέρα – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αγρότης φυλακίστηκε για οικολογικό βανδαλισμό ωστόσο το «θαύμα» της φύσης... τον διέψευσε

06:13ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή - Εκατέρωθεν χτυπήματα Ισραήλ και Ιράν - Πίστη Τραμπ για συμφωνία

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινο λεοντόψαρο: Γιατί το Ισραήλ «επικήρυξε» το δηλητηριώδες ψάρι - εισβολέα

07:50ΜΑΝΤΕΙΟ

Ορεξάτος ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Αμίλητος του ΠΑΣΟΚ, Μύρισαν εκλογές, Η κραυγή των Συριζαίων

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπές στο Ασφαλιστικό: Επιστρέφει το δώρο στους συνταξιούχους - Οι 8 μεγάλες αλλαγές

22:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μίλησε με την οικογένειά του ο Έρικσεν - Το μήνυμά του

06:25WHAT THE FACT

Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Το φαινόμενο του «never-feeler»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ