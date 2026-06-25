Πολίτες περιγράφουν το χάος που επικράτησε μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

Η δημοσιογράφος Νικόλ Κόλστερ βρισκόταν στο σπίτι της στο Καράκας στη Βενεζουέλα, όταν το διαμέρισμά της άρχισε να κουνιέται βίαια.

«Όλα μέσα στο σπίτι μου έτρεμαν. Το μόνο που σκέφτηκα να κάνω ήταν να μπω ανάμεσα στην εξώπορτα και έναν πέτρινο τοίχο για να προσπαθήσω να προστατευθώ», είπε η δημοσιογράφος.

Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν το Καράκας με διαφορά 39 δευτερολέπτων το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), ο πρώτος μεγέθους 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος 7,5. Φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα και ανθρώπους τρομαγμένους να τρέχουν στους δρόμους.

The moment a 7.1-magnitude earthquake struck Caracas, Venezuela, causing swimming pool water to flow down from a high-rise building. pic.twitter.com/86yLolDeTX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Tουλάχιστον 32 νεκροί και περίπου 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός των αρχών, υπάρχουν, ωστόσο, φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει και τις δεκάδες χιλιάδες.

«Είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχω νιώσει στη ζωή μου», είπε η Κόλστερ στο BBC. «Ήταν τόσο ισχυρός που νόμιζα ότι το κτίριο θα κατέρρεε πάνω μου».

Este video se va poniendo peor mientras avanza. #TerremotoenVenezuela pic.twitter.com/4LqCoL84kc — Yisus ? (@SoyJesusTarre) June 25, 2026

FOOTAGE OFF THE COAST OF VENEZUELA



????‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/yiQZsIfH9p — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) June 25, 2026

Η Κόλστερ παρέμεινε στο διαμέρισμά της στον έβδομο όροφο «για αρκετή ώρα», μέχρι να ακούσει τους γείτονες της να φωνάζουν για εκκένωση του κτηρίου.

«Μια ώρα μετά τον σεισμό, όλοι ήμασταν ακόμη στους δρόμους, γιατί φοβόμασταν μην υπάρξει μετασεισμός», είπε η δημοσιογράφος, η οποία ζει στο Λος Πάλος Γκράντες, μια αριστοκρατική συνοικία στο Καράκας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών.

? BREAKING UPDATE: The devastation in Venezuela is almost unimaginable.



Two powerful earthquakes struck just minutes apart, leaving buildings collapsed, families trapped beneath the rubble, and desperate loved ones searching for survivors.



The U.S. Geological Survey has warned… pic.twitter.com/wATeY4hNtq — Brian Allen (@allenanalysis) June 25, 2026

Total devastation in Venezuela following a powerful earthquake. Up to 100,000 people are feared dead.



Pray for them, they didn’t deserve this. pic.twitter.com/heMpFeO9Y4 — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 25, 2026

Παρόλο που ήταν εργάσιμη ημέρα, πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν στα σπίτια τους κατά την διάρκεια των ισχυρών σεισμών, λόγω μιας εθνικής εορτής προς τιμήν της Μάχης του Καραμπόμπο του 1821, μιας αποφασιστικής νίκης της Βενεζουέλας εναντίον της Ισπανίας.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δει το φως τις δημοσιότητας από τις περιοχές που χτυπήθηκαν από τους σεισμούς δείχνουν ανθρώπους να κλαίνε και να αγκαλιάζονται στους δρόμους.

«Πολλοί έκλαιγαν γιατί δεν πρόλαβαν να βγάλουν τα ζωάκια τους από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι προσπάθησαν να βγάλουν τα αυτοκίνητα τους από τα πάρκινγκ, φοβούμενοι έναν μετασεισμό», είπε η Κόλστερ.

Από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε κοντά ακούγονταν κραυγές για βοήθεια.

DIOS MIO!!!! pero fue el señor terremoto!!! pic.twitter.com/K8mqXHj5OT — en Belén (@conlopatore) June 24, 2026

? New terrifying video shows structures collapsing all around in Caracas, Venezuela. #terremoto pic.twitter.com/gn05DxsTCm — Luke Brenner (@TheLukeReport) June 24, 2026

Η Μαρία Ελίζ, μια άλλη κάτοικος του Λος Πάλος Γκράντες, είπε ότι οι δονήσεις προκάλεσαν ρωγμές στους τοίχους του διαμερίσματός της. «Έχουν πέσει στύλοι ηλεκτροδότησης -δεν έχουμε ρεύμα, ούτε σήμα», είπε η Ελίζ στο BBC.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας πλήττεται από ισχυρό σεισμό.

Το 1967, ένας σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ έπληξε το Καράκας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Ωστόσο, οι σεισμοί που έγιναν την Τετάρτη έγιναν πιο αισθητοί, σύμφωνα με ορισμένους κατοίκους που είχαν βιώσει τον σεισμό του 1967.

«Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Άρχισαν να πέφτουν πράγματα μέσα στο σπίτι. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στο Reuters η Κόρο Μαρτίνεζ, μια 56χρονη κάτοικος της ανατολικής περιοχής του Καράκας, ενώ η 80χρονη Μαρία Ρομέρο δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν χειρότερος από εκείνον του 1967.

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