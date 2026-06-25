Πολίτες περιγράφουν το χάος που επικράτησε μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα

Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν το Καράκας με διαφορά 39 δευτερολέπτων το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα)

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Πολίτες περιγράφουν το χάος που επικράτησε μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η δημοσιογράφος Νικόλ Κόλστερ βρισκόταν στο σπίτι της στο Καράκας στη Βενεζουέλα, όταν το διαμέρισμά της άρχισε να κουνιέται βίαια.

«Όλα μέσα στο σπίτι μου έτρεμαν. Το μόνο που σκέφτηκα να κάνω ήταν να μπω ανάμεσα στην εξώπορτα και έναν πέτρινο τοίχο για να προσπαθήσω να προστατευθώ», είπε η δημοσιογράφος.

Δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν το Καράκας με διαφορά 39 δευτερολέπτων το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), ο πρώτος μεγέθους 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος 7,5. Φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα και ανθρώπους τρομαγμένους να τρέχουν στους δρόμους.

Tουλάχιστον 32 νεκροί και περίπου 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός των αρχών, υπάρχουν, ωστόσο, φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει και τις δεκάδες χιλιάδες.

«Είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχω νιώσει στη ζωή μου», είπε η Κόλστερ στο BBC. «Ήταν τόσο ισχυρός που νόμιζα ότι το κτίριο θα κατέρρεε πάνω μου».

Η Κόλστερ παρέμεινε στο διαμέρισμά της στον έβδομο όροφο «για αρκετή ώρα», μέχρι να ακούσει τους γείτονες της να φωνάζουν για εκκένωση του κτηρίου.

«Μια ώρα μετά τον σεισμό, όλοι ήμασταν ακόμη στους δρόμους, γιατί φοβόμασταν μην υπάρξει μετασεισμός», είπε η δημοσιογράφος, η οποία ζει στο Λος Πάλος Γκράντες, μια αριστοκρατική συνοικία στο Καράκας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών.

Παρόλο που ήταν εργάσιμη ημέρα, πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν στα σπίτια τους κατά την διάρκεια των ισχυρών σεισμών, λόγω μιας εθνικής εορτής προς τιμήν της Μάχης του Καραμπόμπο του 1821, μιας αποφασιστικής νίκης της Βενεζουέλας εναντίον της Ισπανίας.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν δει το φως τις δημοσιότητας από τις περιοχές που χτυπήθηκαν από τους σεισμούς δείχνουν ανθρώπους να κλαίνε και να αγκαλιάζονται στους δρόμους.

«Πολλοί έκλαιγαν γιατί δεν πρόλαβαν να βγάλουν τα ζωάκια τους από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι προσπάθησαν να βγάλουν τα αυτοκίνητα τους από τα πάρκινγκ, φοβούμενοι έναν μετασεισμό», είπε η Κόλστερ.

Από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε κοντά ακούγονταν κραυγές για βοήθεια.

Η Μαρία Ελίζ, μια άλλη κάτοικος του Λος Πάλος Γκράντες, είπε ότι οι δονήσεις προκάλεσαν ρωγμές στους τοίχους του διαμερίσματός της. «Έχουν πέσει στύλοι ηλεκτροδότησης -δεν έχουμε ρεύμα, ούτε σήμα», είπε η Ελίζ στο BBC.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας πλήττεται από ισχυρό σεισμό.

Το 1967, ένας σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ έπληξε το Καράκας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

Ωστόσο, οι σεισμοί που έγιναν την Τετάρτη έγιναν πιο αισθητοί, σύμφωνα με ορισμένους κατοίκους που είχαν βιώσει τον σεισμό του 1967.

«Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Άρχισαν να πέφτουν πράγματα μέσα στο σπίτι. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», δήλωσε στο Reuters η Κόρο Μαρτίνεζ, μια 56χρονη κάτοικος της ανατολικής περιοχής του Καράκας, ενώ η 80χρονη Μαρία Ρομέρο δήλωσε ότι ο σεισμός ήταν χειρότερος από εκείνον του 1967.

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