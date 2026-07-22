Ακριβότερα τα καύσιμα: Το πετρέλαιο περνά μπροστά από την αμόλυβδη

Snapshot Η τιμή της απλής αμόλυβδης στην Αττική θα είχε φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο χωρίς την επιδότηση.

Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει την τιμή της απλής αμόλυβδης στην Ελλάδα, φτάνοντας κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών της ΕΕ για την αμόλυβδη βενζίνη, λόγω του υψηλού ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Πριν από μία εβδομάδα υπήρχε αισιοδοξία με υποχώρηση του Brent στα 72 δολάρια, αλλά οι γεωπολιτικές εξελίξεις ανέτρεψαν την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων, ωστόσο η ένταση στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε το κλίμα, οδηγώντας σε νέα αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και κατ’ επέκταση των τιμολογίων στην ελληνική αγορά.

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι, παρά την κατάργηση της επιδότησης, χωρίς αυτήν η τιμή της απλής αμόλυβδης στην Αττική θα είχε ήδη φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Όπως εξηγεί, το πετρέλαιο έχει πλέον ξεπεράσει την αμόλυβδη, καθώς η τιμή του Brent διαμορφώνεται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. «Για ακόμη μία φορά στην Ελλάδα, το πετρέλαιο βρίσκεται υψηλότερα από την απλή αμόλυβδη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα υπήρχε αισιοδοξία, όταν το Brent είχε υποχωρήσει στα 72 δολάρια. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ανέτρεψαν την εικόνα, με αποτέλεσμα οι νέες παραλαβές καυσίμων να γίνονται πλέον με αυξημένες τιμές.

Παράλληλα, η κ. Ζάγκα τονίζει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στον υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης.