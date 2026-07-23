Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάιο μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιδρομές σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Οι Χούθι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας μια σημαντική διαδρομή εξαγωγών πετρελαίου.

Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται σταθερά τον τελευταίο μήνα, με σημαντική άνοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει καταρρεύσει, ενώ οι ηγέτες του Ιράν δεν δείχνουν διάθεση για συμφωνία. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, σημείωσε άνοδο άνω του 5% την Πέμπτη, έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις των τελευταίων ημερών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι τιμές εκτοξεύθηκαν μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι εναντίον πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας μια κρίσιμη διαδρομή εξαγωγών που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου αυξάνονται σταθερά τον τελευταίο μήνα. Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώνεται σήμερα περίπου στις 1,75 ευρώ ανά θερμική μονάδα (therm), έναντι περίπου 1,15 ευρώ στις 26 Ιουνίου.

Την Πέμπτη, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι τρία δεξαμενόπλοια εγκατέλειψαν την προσπάθεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, αφού σημειώθηκε έκρηξη σε ένα από αυτά, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει καταρρεύσει. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ιράν «δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πετρελαίου κορυφώθηκε στα 126 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, αλλά υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια στα τέλη Μαΐου και είχε πέσει ακόμη και στα 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου εν μέσω ελπίδων για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

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