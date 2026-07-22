Χατζηδάκης για τιμές καυσίμων: Έχουμε χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια

«Χωρίς την πρωτοβουλία κυβέρνησης – διυλιστηρίων τα καύσιμα σήμερα θα ήταν ακριβότερα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Χατζηδάκης για τιμές καυσίμων: Έχουμε χρήματα στην άκρη, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης για τη μείωση τουστους των καυσίμων, με έμφαση στο ντίζελ λόγω επιπτώσεων στην παραγωγή και μεταφορά προϊόντων.
  • Η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε σημαντικά λόγω διεθνών εξελίξεων, όπως καταστροφές σε διυλιστήρια και απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία.
  • Από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης των καυσίμων, με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ να είναι διαθέσιμα.
  • Η πρωτοβουλία διυλιστηρίων σε συνεργασία με την κυβέρνηση μείωσε τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης μέχρι το τέλος Αυγούστου.
  • Το πακέτο της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει κοινωνικό μέρισμα, μείωση φόρων και στήριξη των ευάλωτων, χρηματοδοτούμενα από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
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Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων άφησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε περίπτωση που δεν θα αποκλιμακωθούν οι τιμές το επόμενο διάστημα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης, σημείωσε πως «στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού, της οικονομίας και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, βλέπουμε συνολικά το θέμα των καυσίμων. Θα δώσουμε έμφαση στο ντίζελ, το οποίο θα δούμε σε πρώτη φάση διότι δεν επηρεάζει μόνο το κόστος κίνησης αλλά και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων», σημείωσε ο χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφερόμενος στο κόστος των καυσίμων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε πως διεθνώς υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η τιμή του αργού που είχε πέσει στα 71 δολάρια σήμερα ξεπέρασε τα 90. Επιπλέον υπήρξαν καταστροφές σε διυλιστήρια στον Περσικό Κόλπο και στη Ρωσία η οποία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ με αποτέλεσμα να ανέβουν και οι διεθνείς τιμές των προϊόντων. Παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Από την αρχή του χρόνου έχουν δοθεί 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και υπάρχουν άλλα 200 εκατ.».

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε και την πρωτοβουλία των των διυλιστηρίων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση για μείωση των τιμών μέχρι το τέλος Αυγούστου. «Αν δεν είχε υπάρξει αυτή η κίνηση, η βενζίνη θα ήταν σήμερα 10 λεπτά ακριβότερη και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης 5 λεπτά», ανέφερε.

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σε ερώτηση για το «πακέτο» της ΔΕΘ, επεσήμανε πως θα περιλαμβάνει ένα κοινωνικό μέρισμα, που δημιουργείται αφενός από την ανάπτυξη της οικονομίας που είναι ταχύτερη από το μέσο όρο της ΕΕ και αφετέρου από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν μείωση φόρων, στήριξη των ευάλωτων και παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας σε σχέση με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στον Κόλπο.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι ήδη από τις πληρωμές που έγιναν τον Ιούνιο φάνηκε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους πραγματικούς παραγωγούς. «Τα χρήματα που μοιράζονται είναι τα ίδια, όμως με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ διανέμονται δίκαια, υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Είμαι ικανοποιημένος, επειδή ανέλαβα προσωπικά να συντονίσω αυτή τη μετάβαση και ακόμη επειδή ακούω απλούς αγρότες να αναγνωρίζουν ότι οι πληρωμές έγιναν πιο δίκαια».

Για εκλογές, και πιθανότητα συνεργασιών

Τέλος, για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, σημείωσε: «Εμείς λέμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν μπορεί να είναι εταίρος της ΝΔ. Αλλά και συνολικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν ούτε με εμάς ούτε μεταξύ τους. Άρα εμείς, όχι από αλαζονεία αλλά με την απλή λογική, λέμε ότι επειδή ο τόπος χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και επειδή η ΝΔ σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι πρώτο κόμμα, χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ. Η οποία κρατώντας τα σωστά και διορθώνοντας τα λάθη θα βάλει πλώρη για το 2030 με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εφαρμόσιμες λύσεις. Οι πολίτες στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνουν την ανάγκη ο τόπος να πάει μπροστά και να διαψεύσουμε το μύθο του Σισύφου».

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