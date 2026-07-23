Η Μαριέττα Χρουσαλά πόζαρε με γαλανόλευκο μπικίνι στη Μύκονο τρώγοντας σουβλάκι

Snapshot Η Μαριέττα Χρουσαλά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο φορώντας γαλανόλευκο μπικίνι.

Πόζαρε με καλλίγραμμη σιλουέτα και χαλαρή διάθεση δίπλα στο κύμα.

Σε ένα στιγμιότυπο φαίνεται να τρώει σουβλάκι στην παραλία.

Η παρουσιάστρια συνδύασε το στιλ με την ανεμελιά, αναδεικνύοντας την αυθεντική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της ανέφερε: «Μία μέρα στην παραλία και σνακ». Snapshot powered by AI

Η Μαριέττα Χρουσαλά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας πόζαρε με γαλανόλευκο μπικίνι, αναδεικνύοντας την εντυπωσιακή και καλλίγραμμη σιλουέτα της, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φαίνεται να απολαμβάνει ένα σουβλάκι δίπλα στο κύμα.

Με φόντο το νησί των Ανέμων, η Μαριέττα Χρουσαλά έδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να συνδυάζει το στιλ με την ανεμελιά. Χαμογελαστή, χαλαρή και σε άψογη φόρμα, έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της, αποτυπώνοντας την πιο αυθεντική πλευρά του ελληνικού καλοκαιριού.

«Μία μέρα στην παραλία και σνακ», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DbJHrn0jfhA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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