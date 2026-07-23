Συγκινεί η Σία Κοσιώνη για τη Μαίρη Λίντα: «Να μου τους φιλήσεις, καλό ταξίδι αγαπημένη μου»

Snapshot Η Σία Κοσιώνη ανέφερε πως γνώρισε τη Μαίρη Λίντα μέσω των νονών της και των κοινών τους εμπειριών στην ξενιτιά.

Η σχέση της Μαίρης Λίντα με τους νονούς της παρουσιάστριας ήταν ουσιαστική και βασισμένη σε επιτυχίες, χαρές και προσωπικά δράματα.

Η Μαίρη Λίντα απεβίωσε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 91 ετών.

Η κηδεία της θα γίνει στις 24 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών και η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Snapshot powered by AI

Σε μία συγκινητική ανάρτηση για την Μαίρη Λίντα προχώρησε η Σία Κοσιώνη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως έγραψε η παρουσιάστρια, η γνωριμία της με την σπουδαία ερμηνεύτρια δεν έγινε μέσα από τα τραγούδια της, αλλά μέσα από τις ιστορίες των νονών της που συνδέθηκαν με τη Μαίρη Λίντα στη ξενιτιά «ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Πριν τη γνωρίσω από τα τραγούδια της, τη γνώρισα μέσα από το νοιάξιμο και την αγάπη των αγαπημένων μου νονών. Στην ξενιτιά η Σοφία και Γιάννης από μικρά παιδιά. Εκεί τη γνώρισαν, δέθηκαν και συνέδεσαν τις ζωές τους ουσιαστικά και αγνά, μέσα από τις επιτυχίες, τις συντριβές, τις χαρές αλλά και τα προσωπικά δράματα. Πόσες ιστορίες… Από το Σικάγο ως την Καλλιθέα και πίσω πάλι. Τώρα θα ξαναβρεθούν. Και αυτό το γλέντι δεν θα έχει προηγούμενο… Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα. Να μου τους φιλήσεις», έγραψε στην ανάρτησή της η Σία Κοσιώνη.

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Η Μαίρη Λίντα έφυγε από την ζωή την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου , στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στον χώρο του Γηροκομείου Αθηνών, εκεί όπου η ίδια είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

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