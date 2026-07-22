Μαίρη Λίντα: Κατσαρός, Μητσιάς, Πολυκανδριώτης αποχαιρετούν το «αηδόνι» του λαϊκού τραγουδιού

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 91 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Μαίρη Λίντα: Κατσαρός, Μητσιάς, Πολυκανδριώτης αποχαιρετούν το «αηδόνι» του λαϊκού τραγουδιού
LIFESTYLE
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Στο πένθος «βύθισε» τον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών.

Σπουδαίοι καλλιτέχνες που γνώρισαν, συνεργάστηκαν και θαύμασαν την σπουδαία κυρία του λαϊκού τραγουδιού την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια μιλώντας για μια απώλεια που θα αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό στη μουσική ιστορία του τόπου.

Μανώλης Μητσιάς

«Υπήρξε μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ξεχώρισε με τη φωνή της, με το ηχόχρωμά της, με την κίνησή της. Κτααπληκτικές ερμηνείες και με τον Μανώλη Χιώτη, με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μανα Χατζηδάκι. Μεγάλη απώλεια. Ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάζει», δήλωσε στην ERT NEWS ο Μανώλης Κατσαρός.

Γιώργος Κατσαρός

«Τι να πω για τη φωνή της Μαίρης; Μπορώ να πω ότι η φωνή της ήταν σαν αηδονάκι. Είχαμε συνεργαστεί και στην τηλεόραση και σε μουσικά κέντρα. Είναι η λαϊκή φωνή του αηδονιού. Θα ξεχωρίσω την καλοσύνη αυτής της γυναίκας. Ήταν γεμάτη αγάπη», δήλωσε με τη σειρά του ο σπουδαίος συνθέτης Γιώργος Κατσαρός.

Χάρις Αλεξίου

Η Χάρις Αλεξίου, λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου της Μαίρη Λίντα, δημοσίευσε μία φωτογραφία της πάνω στη σκηνή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σώπασε αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή του. Μας άφησε θησαυρούς Μαίρη Λίντα».

Η Αλεξίου, λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου της Μαίρη Λίντα, δημοσίευσε μία φωτογραφία της πάνω στη σκηνή, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σώπασε αηδόνι μας. Μέχρι το τέλος σου κελαηδούσες. Στο καλό να πας, στην ανάπαυσή του. Μας άφησες θησαυρούς Μαίρη Λίντα».

linta-alexiou.jpg

Θανάσης Πολυκανδριώτης

«Την έζησα πάρα πολύ, ήμουν κοντά της τα περισσότερα χρόνια. Την γνώρισα στην αρχή της καριέρας μου, αρχές δεκαετίας του 60', τότε που οι μπουζουξήδες θέλαμε να γίνουμε «Χιωτάκια». Μόνο θλίψη αισθάνομαι με αυτή την απώλεια. Είχαμε ένα συνθηματικό μεταξύ μας «Τούμπα όλα τα παπάκια». Όταν βρισκόμασταν πρώτα λέγαμε αυτή την ατάκα και μετά αγκαλιαζόμασταν. Εκείνη και η Μαρινέλλα ήταν οι μόνες σωστές τονικά φωνές. Καλό ταξίδι Μαίρη!», ανέφερε για τη Μαίρη Λίντα ο γνωστός μουσικός.

Άννα Βίσση

Μέσα από το Instagram, η Άννα Βίσση μοιράστηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας, με το τραγούδι «Θλίψη».

«Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση:

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Γεράσιμος Ανδρεάτος

«Η Μαίρη Λίντα μας χάρισε αξέχαστες στιγμές με τα τραγούδια της με τον Μανώλη Χιώτη. Είναι μία από τις φιγούρες που σημάδεψαν τη ζωή μας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές που πέρασαν από την Ελλάδα, για εμένα ίσως η μεγαλύτερη. Δεν ήταν σε καλή κατάσταση όταν την επισκέφτηκα πριν λίγους μήνες στο Γηροκομείο. Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό της. Θα ζει πάντα στις καρδιές μας».

Γλυκερία

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αποχαιρέτησαν με συγκίνηση την Μαίρη Λίντα στα social media ήταν η Γλυκερία, με την οποία είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές και υπήρχε πάντα μία σχέση αγάπης και αλληλοσεβασμού ανάμεσά τους.

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου Μαίρη Λίντα. Υπήρξες μια σπουδαία τραγουδίστρια, με ξεχωριστή φωνή και ψυχή που θα θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό», έγραψε η Γλυκερία στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DbFvosluwvg/

Μάκης Δελαπόρτας

«Ένα ακόμα θλιβερό αντίο για την σπουδαία Μαίρη Λίντα που είχα τη χαρά και την τιμή να την βιογραφήσω το 2009… Το 2010 επίσης της έστησα στο θέατρο Μπάντμιντον την παράσταση “Καλησπέρα κυρία Λίντα”… Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας “Καληνύχτα Κυρία Λίντα” και καλό ταξίδι!», έγραψε ο Μάκης Δελαπόρτας στην ανάρτησή του.

https://www.instagram.com/p/DbFoo5_AkGM/

Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - «Καλό ταξίδι αξεπέραστη»

Τη Μαίρη Λίντα αποχαιρέτησε η Finos Film, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εταιρεία.

Οι ταινίες που άφησαν εποχή

Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα της εποχής.

«Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης», σημειώνει η Finos Film, υπενθυμίζοντας τις εμφανίσεις τους στις ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».

«Δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα»

Η Finos Film εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της σπουδαίας τραγουδίστριας και επέλεξε να τη συνοδεύσει με μια φράση της ίδιας της Μαίρης Λίντα, που αποτυπώνει τη στάση ζωής της.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. "Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα."» έγραφε η ανάρτηση, αποχαιρετώντας μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

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