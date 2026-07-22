Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ

Η Μαίρη Λίντα και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχαν μιλήσει με διαφορετικές εκδοχές για όσα συνέβησαν στην αμερικανική περιοδεία της δεκαετία του 1960 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η παρεξήγηση μεταξύ Μαίρης Λίντα, Στέλιου Καζαντζίδη και Μαρινέλλας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής περιοδείας του 1965 και δεν επιλύθηκε ποτέ.
  • Η Μαίρη Λίντα υποστήριξε ότι συμμετείχε σε συναυλία στη θέση του Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας για να στηρίξει οικονομικά τον Κώστα Χατζηχρήστο, ενώ ο Καζαντζίδης διέψευσε αυτή την εκδοχή.
  • Ο Στέλιος Καζαντζίδης ανέφερε ότι η περιοδεία εξελίχθηκε σε οικονομικό φιάσκο λόγω πλαστών επιταγών από τον διοργανωτή και ότι δεν πληρώθηκαν οι καλλιτέχνες.
  • Ο Καζαντζίδης αρνήθηκε ότι αποχώρησε οικειοθελώς και δήλωσε πως τραγούδησε αφιλοκερδώς για να διασφαλίσει την πληρωμή των συνεργατών του.
  • Η διαφωνία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών παραμένει μία από τις πιο γνωστές και ανοιχτές υποθέσεις στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
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Η Μαίρη Λίντα, που έφυγε από τη ζωή, σήμερα, σε ηλικία 90 ετών, είχε μιλήσει ανοιχτά για την παρεξήγηση που οδήγησε στη ρήξη της με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα, μια υπόθεση που απασχόλησε για χρόνια τον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η τραγουδίστρια υποστήριζε ότι οι σχέσεις τους χάλασαν κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στην Αμερική με τον Μανώλη Χιώτη, ενώ ο Στέλιος Καζαντζίδης, από την πλευρά του, είχε δώσει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Η εκδοχή της Μαίρης Λίντα

Η Μαίρη Λίντα είχε δηλώσει πως όλα ξεκίνησαν όταν ο Κώστας Χατζηχρήστος ζήτησε από εκείνη και τον Μανώλη Χιώτη να τραγουδήσουν σε μία συναυλία στη θέση του Στέλιου Καζαντζίδη και της Μαρινέλλας. Όπως είχε εξηγήσει, ο Χατζηχρήστος είχε βοηθήσει στο παρελθόν το ζευγάρι και αισθάνονταν ότι του όφειλαν αυτή τη στήριξη.

«Παρεξηγηθήκαμε εκεί στην Αμερική με τον Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα και από τότε δεν μιλιόμαστε», είχε πει χαρακτηριστικά η Μαίρη Λίντα, εξηγώντας πως δεν θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση θα στερούσε ουσιαστικά ένα μεροκάματο από τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Λίντα - Χιώτης

Αντίθετα, όπως υποστήριζε, για τον Κώστα Χατζηχρήστο η συναυλία ήταν ζήτημα επιβίωσης, καθώς εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Για αυτόν τον λόγο, όπως είχε αναφέρει, ο Μανώλης Χιώτης και η ίδια δέχτηκαν τελικά να συμμετάσχουν στην παράσταση, θεωρώντας πως όφειλαν να τον στηρίξουν.

Η ίδια είχε προσθέσει ότι η συναυλία τελικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ο Καζαντζίδης τελικά εμφανίστηκε στο κέντρο και τραγούδησε.

Το μήνυμα που έστειλε στον Καζαντζίδη

Την εκδοχή της για όσα συνέβησαν στην αμερικανική περιοδεία είχε παρουσιάσει η Μαίρη Λίντα στην εκπομπή «Λαϊκοί Βάρδοι» του Πάνου Γεραμάνη, το 1991, απευθύνοντας μάλιστα ζωντανό μήνυμα στον Στέλιο Καζαντζίδη μέσα από την εκπομπή,

«Φίλε Στέλιο, νομίζω ότι είχες άδικο. Αδίκησες τον Χιώτη, που δεν πήγε ούτε στην κηδεία σου. Ελπίζω να το καταλάβεις κάποια μέρα», είχε αναφέρει, δείχνοντας πως μέχρι το τέλος θεωρούσε πως η παρεξήγηση δεν αφορούσε μόνο την ίδια.

Η απάντηση του Στέλιου Καζαντζίδη

Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ωστόσο, είχε χαρακτηρίσει ανακριβή την αφήγηση της Μαίρης Λίντα, δίνοντας τη δική του εκδοχή, επίσης μέσα από την εκπομπή «Λαϊκοί Βάρδοι» του Πάνου Γεραμάνη. Ο δημοσιογράφος είχε επισημάνει πως η φιλοσοφία της εκπομπής δεν βασιζόταν σε προσωπικές κρίσεις, αλλά στην παρουσίαση και των δύο πλευρών μιας ιστορίας, ώστε το κοινό να μπορεί να σχηματίσει τη δική του άποψη.

Όπως είχε εξηγήσει στον αέρα ο Στέλιος Καζαντζίδης, η αμερικανική περιοδεία με τη Μαρινέλλα και η περιπέτειά τους, ξεκίνησε πολύ πριν την παρεξήγηση αυτή και εξελίχθηκε σε οικονομικό εφιάλτη, καθώς ο διοργανωτής τούς είχε πληρώσει με επιταγές που αποδείχθηκαν πλαστές. «Ύστερα από 15-20 ημέρες καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε τράπεζα που να τις είχε εκδώσει. Ήταν τυπωμένες σε ιδιωτικό τυπογραφείο», είχε πει.

Μαρινέλλα - Καζαντζίδης

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύζυγος του Κώστα Χατζηχρήστου τηλεφώνησε και προειδοποίησε πως οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζονταν ήταν επικίνδυνοι και πως έπρεπε να εγκαταλείψουν τις παραστάσεις για να περιορίσουν τη ζημιά.

«Είχαμε κάνει 41 παραστάσεις και δεν είχαμε πάρει ούτε δραχμή»

Ο Καζαντζίδης είχε τονίσει ότι όλοι οι καλλιτέχνες είχαν οικονομική ανάγκη εκείνη την περίοδο και απέρριπτε τον ισχυρισμό πως μόνο ο Χατζηχρήστος είχε να χάσει, αντικρούοντας την δήλωση της Μαίρης Λίντα.

«Είχαμε κάνει 41 παραστάσεις, είχαμε κουραστεί, μας είχαν κλέψει με τις επιταγές και δεν είχαμε πάρει ούτε δραχμή», είχε δηλώσει.

Παράλληλα εξηγούσε πως είχε αποφασίσει να μην εμφανιστεί στο Carnegie Hall, αν δεν εξασφαλιζόταν πρώτα η αμοιβή όλων των μουσικών και των συνεργατών του.

«Τους είπα ότι αν δεν μου δώσετε τα χρήματα, δεν τραγουδάω», είχε αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι τελικά αντικαταστάθηκε με μικρότερο κόστος.

Απαντώντας σε όσα είχαν ειπωθεί εις βάρος του από την Μαίρη Λίντα, ο Στέλιος Καζαντζίδης επέμενε πως ποτέ δεν εξαφανίστηκε.

Αντίθετα, όπως είχε πει, άνθρωποι της παραγωγής τον επισκέφθηκαν στο ξενοδοχείο και του έδειξαν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Μανώλης Χιώτης θα λάμβανε 5.000 δολάρια για τη συμμετοχή του στη συναυλία του Carnegie Hall.

Ο Στέλιος Καζαντζίδης υποστήριζε πως ο φίλος του, δεν έπρεπε να αποδεχθεί την πρόταση να εμφανιστεί στη θέση τους, τη στιγμή που εκείνος και η Μαρινέλλα διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους. «Δεν μας πλήρωναν και η Μαίρη Λίντα σκαρφίστηκε να βγάλει εμένα και τη Μαρινέλλα», είχε πει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν δέχθηκε να αποχωρήσει από μόνος του. «Δεν έκανα τη χάρη να με διώξουν και πήγα και τραγούδησα αφιλοκερδώς», είχε δηλώσει, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να ανέβει στη σκηνή χωρίς αμοιβή.

Οι δύο καλλιτέχνες διατήρησαν μέχρι το τέλος διαφορετική οπτική για όσα συνέβησαν στην αμερικανική περιοδεία, με την υπόθεση να παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες διαφωνίες στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Ακούστε τα αποσπάσματα της εκπομπής «Λαϊκοί Βάρδοι» του Πάνου Γεραμάνη, με τις δύο εκδοχές των καλλιτεχνών:

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