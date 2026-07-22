Η Μαίρη Λίντα και η Καίτη Γκρέυ σε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις τους στα Πατήσια

Snapshot Η Μαίρη Λίντα και η Καίτη Γκρέυ ήταν δύο σημαντικές λαϊκές τραγουδίστριες με αμοιβαία σχέση εκτίμησης και φιλίας.

Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα σημείωσε το τέλος μιας εποχής για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της Μαίρης Λίντα ήταν στον «Κόμη» στα Πατήσια, συνοδευόμενη από την Καίτη Γκρέυ.

Στην παρέα τους ήταν και οι Ελένη Φιλίνη, Γιάννης Μπουρνέλης και Δευκαλίωνας Κόμης.

Η Μαίρη Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της Ελλάδας, συνδεόμενη ιδιαίτερα με τον Μανώλη Χιώτη. Snapshot powered by AI

Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που συνέδεσε το όνομά της με τον Μανώλη Χιώτη και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική ιστορία της χώρας, δεν έπαψε ποτέ να συγκινεί όσους τη γνώρισαν και τη θαύμασαν.

Ανάμεσα στις εικόνες που έρχονται σήμερα ξανά στο φως ξεχωρίζει μία από τις τελευταίες δημόσιες βραδινές εξόδους της. Η Μαίρη Λίντα είχε βρεθεί στον ιστορικό «Κόμη» στα Πατήσια, έχοντας στο πλευρό της την επίσης σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Καίτη Γκρέυ. Οι δύο γυναίκες, που έγραψαν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και συνδέονταν με σχέση αλληλοεκτίμησης και φιλίας, είχαν απολαύσει ένα ήρεμο καλοκαιρινό βράδυ συντροφιά με αγαπημένους φίλους τους.

Οι δύο τραγουδίστριες διατηρούσαν σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, η οποία παρέμεινε ζωντανή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. Στην παρέα τους ήταν η Ελένη Φιλίνη, ο Γιάννης Μπουρνέλης, και ο Δευκαλίωνας Κόμης.

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