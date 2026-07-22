Μαίρη Λίντα: Οι τελευταίες της στιγμές στο Γηροκομείο - «Τραγουδούσε και ξεσήκωνε το γηροκομείο»

Ο γενικός διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Σολδάτος, μιλά στο Newsbomb για τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τις τελευταίες στιγμές της ζωής της και τις φορές που, όταν έπιανε το μικρόφωνο, «μεταμορφωνόταν» και ξεσήκωνε τους πάντες με τη φωνή και την παρουσία της

Μαίρη Λίντα: Οι τελευταίες της στιγμές στο Γηροκομείο - «Τραγουδούσε και ξεσήκωνε το γηροκομείο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μαίρη Λίντα, σημαντική ερμηνεύτρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στο Γηροκομείο Αθηνών όπου ζούσε από το 2018.
  • Παρά την ηλικία της, συνέχισε να τραγουδά μέχρι και έναν χρόνο πριν το θάνατό της, διατηρώντας τη μοναδική φωνή και το πάθος της για το τραγούδι.
  • Η ίδια επέλεξε να ζήσει στο Γηροκομείο Αθηνών για λόγους ασφάλειας και φροντίδας, ενώ η κόρη της Ευαγγελία ήταν συνεχώς στο πλευρό της.
  • Η κηδεία της θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών και η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο, σύμφωνα με την επιθυμία της.
  • Ο γενικός διευθυντής του Γηροκομείου περιγράφει τη Μαίρη Λίντα ως απλή και προσιτή προσωπικότητα, που μεταμορφωνόταν στη σκηνή με την έντονη παρουσία της.
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Η Ελλάδα αποχαιρετά μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαίρη Λίντα, η γυναίκα που σημάδεψε το λαϊκό τραγούδι με τη μοναδική φωνή, το πάθος και τη σκηνική της παρουσία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, στις 5:00, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα «Μαίρη Λίντα» κρυβόταν μία σπουδαία διαδρομή, γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, συνεργασίες και στιγμές που έμειναν στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Η επιλογή της να ζήσει στο Γηροκομείο Αθηνών

Η Μαίρη Λίντα βρέθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών από τις 31 Οκτωβρίου 2018, με δική της πρωτοβουλία, έχοντας η ίδια επιλέξει έναν χώρο όπου θα ένιωθε ασφάλεια και φροντίδα.

Ο γενικός διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών, Κωνσταντίνος Σολδάτος, μιλώντας στο Newsbomb, αναφέρθηκε στη σχέση που είχε αναπτύξει η μεγάλη ερμηνεύτρια με το ίδρυμα και τους ανθρώπους του.

«Η Μαίρη Λίντα έμενε εδώ από το 2018. Ήταν δική της απόφαση να έρθει στο Γηροκομείο Αθηνών. Είχε βρεθεί εδώ και η αδελφή της, η οποία έφυγε από τη ζωή, και όταν η ίδια αισθάνθηκε ότι χρειάζεται περισσότερη προστασία και φροντίδα, επέλεξε να έρθει εδώ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η Μαίρη Λίντα παρέμενε μέχρι πρόσφατα ενεργή και διατηρούσε τη μεγάλη της αγάπη για το τραγούδι.

«Μέχρι και πριν από έναν χρόνο τραγουδούσε. Η φωνή της ήταν πραγματικά μαγική. Παρά την ηλικία της, είχε αυτή τη μοναδική σχέση με το τραγούδι που δεν έφυγε ποτέ από μέσα της», είπε χαρακτηριστικά.

ΦΕΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ(EUROKINISSI/NDP/ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ) (ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

«Την έλεγες κυρία Λίντα και σου απαντούσε: "Μαίρη με λένε"»

Ο Κωνσταντίνος Σολδάτος μίλησε και για την προσωπικότητα της σπουδαίας καλλιτέχνιδας, περιγράφοντας έναν άνθρωπο απλό και προσιτό, παρά το τεράστιο όνομά της.

«Αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση ήταν πόσο απλή ήταν. Την αποκαλούσες "κυρία Λίντα" και εκείνη σου απαντούσε: "Μαίρη με λένε". Δεν είχε καθόλου την απόσταση που θα περίμενε κάποιος από μια τόσο μεγάλη καλλιτέχνιδα».

Η μεγάλη αλλαγή, όπως περιγράφει, γινόταν όταν η Μαίρη Λίντα ανέβαινε στη σκηνή.

«Σε κάποιες γιορτές που διοργανώναμε εδώ, όταν έπαιρνε το μικρόφωνο μεταμορφωνόταν. Ήταν σαν να έβλεπες τη Μαίρη Λίντα από τις ελληνικές ταινίες. Είχε μέσα της το ένστικτο της ντίβας, αυτή τη μοναδική σκηνική παρουσία που δεν χάθηκε ποτέ. Ξεσήκωνε το γηροκομείο».

Μαίρη Λίντα - Χιώτης

Η επιθυμία της για την κηδεία της

Η Μαίρη Λίντα είχε εκφράσει την επιθυμία η εξόδιος ακολουθία της να πραγματοποιηθεί στον χώρο που είχε γίνει το σπίτι της τα τελευταία χρόνια.

«Η επιθυμία της ήταν η κηδεία της να γίνει εδώ, στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο», ανέφερε ο κ. Σολδάτος.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μαίρη Λίντα είχε κοντά της την κόρη της, Ευαγγελία, η οποία τη στήριζε και την επισκεπτόταν συχνά στο Γηροκομείο Αθηνών.

«Είχε την κόρη της, την Ευαγγελία, η οποία ήταν πάντα δίπλα της. Ερχόταν συχνά εδώ και ήταν κοντά της», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών.

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