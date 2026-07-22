Ο Χάρης Δούκας αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα: «Σφράγισε με τη μοναδική φωνή της μια ολόκληρη εποχή»

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση, ο δήμαρχος Αθηναίων αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο τραγούδι «Αθήνα κόρη τ' ουρανού»

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Χάρης Δούκας αποχαιρετά τη Μαίρη Λίντα: «Σφράγισε με τη μοναδική φωνή της μια ολόκληρη εποχή»
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  • Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Μαίρη Λίντα χαρακτηρίστηκε για τη μοναδική φωνή και το ταπεραμέντο της που σφράγισαν μια ολόκληρη εποχή.
  • Η ερμηνεία της στο τραγούδι «Αθήνα κόρη τ’ ουρανού» θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά αποτυπώματα της πόλης.
  • Ο Χάρης Δούκας τόνισε τη διαχρονική σύνδεση της Μαίρης Λίντα με την Αθήνα μέσω της μουσικής της.
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Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τη Μαίρη Λίντα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας τραγουδίστριας.

Ο Χάρης Δούκας δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της εμβληματικής ερμηνεύτριας και τη συνόδευσε με λόγια που μιλούν για το αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική μουσική.

«Σφράγισε μια ολόκληρη εποχή»

Στο instagram story του ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε: «Η Μαίρη Λίντα σφράγισε με τη μοναδική φωνή και το ταπεραμέντο της μια ολόκληρη εποχή. Η ερμηνεία της στο κλασικό "Αθήνα κόρη τ’ ουρανού" χάρισε στην πόλη ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά της αποτυπώματα. Καλό ταξίδι».

δούκας - λίντα

Με την αναφορά του στο τραγούδι «Αθήνα κόρη τ’ ουρανού», ο Χάρης Δούκας στάθηκε στη διαχρονική σύνδεση της Μαίρης Λίντα με την Αθήνα, μέσα από μια από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της.

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