Μαίρη Λίντα: Την Παρασκευή στον Άγιο Ανδρέα στο Γηροκομείο η εξόδιος ακολουθία

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαίρη Λίντα: Την Παρασκευή στον Άγιο Ανδρέα στο Γηροκομείο η εξόδιος ακολουθία
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  • Η Μαίρη Λίντα πέθανε σε ηλικία 90 ετών και η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών.
  • Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης άνοιας, και ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών με δική της επιλογή.
  • Η Μαίρη Λίντα υπήρξε σημαντική ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού με πάνω από 1.200 ηχογραφήσεις και συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς.
  • Είχε δηλώσει ότι θεωρούσε το Γηροκομείο Αθηνών «σπίτι» της λόγω της φροντίδας που λάμβανε εκεί.
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Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωλη η Μαίρη Λίντα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου , στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στον χώρο του Γηροκομείου Αθηνών, εκεί όπου η ίδια είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια και τα προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια η Μαίρη Λίντα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε νοσηλευτεί για ένα διάστημα, στη συνέχεια επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, καθώς αντιμετώπιζε και άνοια.

«Εδώ είναι σαν το σπίτι μου»

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια δεν έκρυβε ποτέ την αγάπη της για το Γηροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούνταν με δική της επιθυμία. Παλαιότερα είχε δηλώσει: «Δεν το βλέπω ως γηροκομείο, αλλά σαν το σπίτι μου. Είναι εξαίρετοι όλοι οι άνθρωποι που μας φροντίζουν».

Μια σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας και από μικρή ηλικία ξεχώρισε για το ταλέντο της στο τραγούδι.

Μαίρη Λίντα

Η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη την ανέδειξαν σε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με περισσότερα από 1.200 ηχογραφημένα τραγούδια και συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

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