Μαίρη Λίντα: Την Παρασκευή στον Άγιο Ανδρέα στο Γηροκομείο η εξόδιος ακολουθία

Snapshot Η Μαίρη Λίντα πέθανε σε ηλικία 90 ετών και η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης άνοιας, και ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών με δική της επιλογή.

Η Μαίρη Λίντα υπήρξε σημαντική ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού με πάνω από 1.200 ηχογραφήσεις και συνεργασίες με κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς.

Είχε δηλώσει ότι θεωρούσε το Γηροκομείο Αθηνών «σπίτι» της λόγω της φροντίδας που λάμβανε εκεί. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωλη η Μαίρη Λίντα, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου , στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στον χώρο του Γηροκομείου Αθηνών, εκεί όπου η ίδια είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα τελευταία χρόνια και τα προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια η Μαίρη Λίντα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε νοσηλευτεί για ένα διάστημα, στη συνέχεια επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών, ενώ το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, καθώς αντιμετώπιζε και άνοια.

«Εδώ είναι σαν το σπίτι μου»

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια δεν έκρυβε ποτέ την αγάπη της για το Γηροκομείο Αθηνών, όπου φιλοξενούνταν με δική της επιθυμία. Παλαιότερα είχε δηλώσει: «Δεν το βλέπω ως γηροκομείο, αλλά σαν το σπίτι μου. Είναι εξαίρετοι όλοι οι άνθρωποι που μας φροντίζουν».

Μια σπουδαία ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας και από μικρή ηλικία ξεχώρισε για το ταλέντο της στο τραγούδι.

Η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη την ανέδειξαν σε μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, με περισσότερα από 1.200 ηχογραφημένα τραγούδια και συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

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