Μαίρη Λίντα:«Το μεγάλο λάθος ήταν ο χωρισμός με τον Χιώτη» - Τι είχε εξομολογηθεί για τη σχέση τους

Ο θυελλώδης έρωτας, το βραχιόλι που έγινε αφορμή για τον χωρισμό και οι τύψεις μετά τον θάνατό του

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μαίρη Λίντα:«Το μεγάλο λάθος ήταν ο χωρισμός με τον Χιώτη» - Τι είχε εξομολογηθεί για τη σχέση τους
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  • Η Μαίρη Λίντα χαρακτήρισε τον χωρισμό της με τον Μανώλη Χιώτη ως το μεγάλο λάθος της ζωής της και δήλωσε ότι ακόμα πονάει γι’ αυτόν.
  • Ο χωρισμός τους το 1967 προκλήθηκε από τη συνήθεια του Χιώτη να ζητάει πίσω τα πολύτιμα βραχιόλια που της χάριζε όταν τσακώνονταν.
  • Παρά τον χωρισμό, η αγάπη της Μαίρης Λίντα για τον Χιώτη δεν έσβησε ποτέ και ένιωσε τύψεις μετά τον θάνατό του το 1970.
  • Μετά τον χωρισμό, ο Χιώτης άρχισε να πίνει και να καπνίζει περισσότερο, κάτι που, σύμφωνα με τη Λίντα, επηρέασε αρνητικά την υγεία του.
  • Η σχέση τους ξεπέρασε την καλλιτεχνική συνεργασία και έμεινε βαθιά χαραγμένη στην καρδιά της Μαίρης Λίντα μέχρι το τέλος της ζωής της.
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«Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα μαζί του. Ακόμα και σήμερα πονάω».

Με αυτά τα λόγια η Μαίρη Λίντα είχε περιγράψει τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον Μανώλη Χιώτη, έναν δεσμό που σημάδεψε όχι μόνο την προσωπική της ζωή αλλά και την ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1958, δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά δίδυμα της εποχής και γνώρισαν τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, έπειτα από περίπου 10 χρόνια, το 1967 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Το βραχιόλι που έγινε η αφορμή

Η ίδια είχε αποκαλύψει πως ο χωρισμός τους δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας συνήθειας του Μανώλη Χιώτη που τη στεναχωρούσε βαθιά.

Σε κάθε γιορτή της, ο σπουδαίος μουσικός της χάριζε ένα πολύτιμο βραχιόλι. Όμως, κάθε φορά που οι δυο τους τσακώνονταν, της ζητούσε να του το επιστρέψει. Αυτό, όπως είχε πει η ίδια, συνέβη έξι ή επτά φορές.

«Την έβδομη φορά του είπα: "Μανώλη μου, μην το ξαναπείς, γιατί την επόμενη φορά μαζί με το βραχιόλι θα σου δώσω και διαζύγιο"», είχε εξομολογηθεί.

Μαίρη Λίντα - Χιώτης

Εκείνος, σύμφωνα με τη Μαίρη Λίντα, της απάντησε με χιούμορ: «Έλα βρε χαζή, αφού για σένα το πήρα το βραχιόλι». Ωστόσο, η τραγουδίστρια του εξήγησε πως την ενοχλούσε η ίδια η κίνηση και όχι το κόσμημα.

Λίγο καιρό αργότερα, ύστερα από έναν ακόμη καβγά, ο Χιώτης της ζήτησε ξανά να του επιστρέψει το βραχιόλι. Εκείνη του το έδωσε, άνοιξε την πόρτα και έφυγε, βάζοντας οριστικά τέλος στον γάμο τους.

Χρόνια αργότερα εξηγούσε πως εκείνη η απόφαση συνδέθηκε και με μια βαθύτερη ανάγκη ανεξαρτησίας. «Είχα μεγαλώσει και δεν μπορούσα πλέον οι άλλοι να αποφασίζουν για μένα», είχε δηλώσει, παραδεχόμενη ότι, όσο επώδυνη κι αν ήταν η επιλογή της, ένιωθε πως έπρεπε να πάρει η ίδια τη ζωή στα χέρια της.

«Πέθανε τρία χρόνια μετά και ένιωσα απίστευτες τύψεις»

Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έγινε το καλοκαίρι του 1967, στο κέντρο «Σεραφίνο». Εκεί, όταν κάποιος από το κοινό φώναξε στον Χιώτη να φιλήσει τη Μαίρη Λίντα επειδή γιόρταζε, ο καλλιτέχνης συγκινήθηκε τόσο έντονα και αποχώρησε κλαίγοντας από τη σκηνή. Ο Μανώλης Χιώτης πέθανε στις 20 Μαρτίου 1970, μόλις τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Η Μαίρη Λίντα δεν έκρυψε ποτέ τις τύψεις που ένιωθε για τον χωρισμό τους. Σε συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί: «Πέθανε τρία χρόνια μετά τον χωρισμό μας. Αισθάνθηκα απίστευτες τύψεις και βαθιές ενοχές. Πιστεύω πως αν συνεχίζαμε να είμαστε μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα. Όμως, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».

Σε άλλη συνέντευξή της είχε συμπληρώσει πως μετά τον χωρισμό τους ο Χιώτης άρχισε να πίνει περισσότερο και να καπνίζει, κάτι που, όπως πίστευε, επιβάρυνε την υγεία του.

«Μου λείπει και θα μου λείπει για πάντα»

Παρά τα χρόνια που πέρασαν, η Μαίρη Λίντα δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά με συγκίνηση για τον μεγάλο της έρωτα. «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Μου λείπει και θα μου λείπει για πάντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με τον Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα, πονάω», είχε δηλώσει, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια μιας σπουδαίας καλλιτεχνικής συνεργασίας και έμεινε χαραγμένη στην καρδιά της μέχρι το τέλος.

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