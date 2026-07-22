Το συγκινητικό αντίο της Γλυκερίας στη Μαίρη Λίντα: «Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της Μαίρης Λίντα, σε ηλικία 91 ετών.

Η γνωστή τραγουδίστρια που ενέπνευσε γενιές και γενιές αποτελώντας με τον Μανώλη Χιώτη ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου είχε αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από τα μουσικά πράγματα επιλέγοντας μία πιο ήρεμη ζωή στο Γηροκομείο Αθηνών όπου διέμενε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Το «αντίο» της Γλυκερίας

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αποχαιρέτησαν με συγκίνηση την Μαίρη Λίντα στα social media ήταν η Γλυκερία, με την οποία είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές και υπήρχε πάντα μία σχέση αγάπης και αλληλοσεβασμού ανάμεσά τους.

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου Μαίρη Λίντα. Υπήρξες μια σπουδαία τραγουδίστρια, με ξεχωριστή φωνή και ψυχή που θα θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό», έγραψε η Γλυκερία στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DbFvosluwvg/

Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - «Καλό ταξίδι αξεπέραστη»

Τη Μαίρη Λίντα αποχαιρέτησε η Finos Film, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη σπουδαία ερμηνεύτρια που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.

«Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εταιρεία.

Οι ταινίες που άφησαν εποχή

Στην ανάρτηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία της με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο αποτέλεσαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα της εποχής.

«Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ντύνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης», σημειώνει η Finos Film, υπενθυμίζοντας τις εμφανίσεις τους στις ταινίες «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος απ' τα Τρίκαλα», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η Βίλλα των Οργίων».

«Δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα»

Η Finos Film εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της σπουδαίας τραγουδίστριας και επέλεξε να τη συνοδεύσει με μια φράση της ίδιας της Μαίρης Λίντα, που αποτυπώνει τη στάση ζωής της.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αντίο, Μαίρη Λίντα. "Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δε μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα."» έγραφε η ανάρτηση, αποχαιρετώντας μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

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