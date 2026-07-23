Καλάβρυτα: Αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα από το όχημά του - Δεν είχε τραβήξει χειρόφρενο

Τραγική κατάληξη είχε ένας 74χρονος στους Κάτω Λούσους Καλαβρύτων, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα από το αγροτικό του όχημα.

Σύμφωνα με το tempo24, ο άνδρας είχε σταθμεύσει το όχημά του έξω από το σπίτι του, χωρίς όμως να έχει τραβήξει το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα αυτό να ξεκινήσει να κινείται.

Ο ίδιος προσπάθησε μόνος του να το ακινητοποιήσει, όμως εγκλωβίστηκε μπροστά από ένα τοιχίο και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Ένας γείτονας που αντιλήφθηκε το συμβάν προσπάθησε να τον βοηθήσει και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Ο 74χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καλαβρύτων, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αιγαίου.

Λίγο αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

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