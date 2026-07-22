Σούδα: Νέο βίντεο λίγο μετά την επακούμβηση δύο πλοίων – Απόπλους για το «Ιωσήφ Κ» μετά το ατύχημα

Νέο βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την επακούμβηση του RoRo Cargo «Ιωσήφ Κ» με το επιβατηγό – οχηματαγωγό «Έλυρος», στο λιμάνι της Σούδας.

Στα πλάνα φαίνεται η κατάσταση στο εσωτερικό του φορτηγού πλοίου μερικά λεπτά μετά το περιστατικό, με εμφανή τα σημάδια της σύγκρουσης και νερά να έχουν εισχωρήσει στο Cargo από το σημείο όπου προκλήθηκε η ζημιά.

Η εικόνα από το εσωτερικό του πλοίου αποτυπώνει το μέγεθος της πρόσκρουσης, καθώς η παραμόρφωση στη λαμαρίνα προκάλεσε ζημιές, ενώ, επηρεάστηκε και φορτηγό που βρισκόταν εντός του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το RoRo Cargo ήταν αδειοδοτημένο να μεταφέρει φορτηγά με επικίνδυνα και εύφλεκτα φορτία, όπως υγραέριο και πίσσα, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του περιστατικού και τα πιθανά σενάρια που ευτυχώς αποφεύχθηκαν.

Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ αναμένεται να ακολουθήσει πειθαρχικός έλεγχος για τους καπετάνιους και τα εμπλεκόμενα στελέχη.

Το «Ιωσήφ Κ» επέστρεψε στη θάλασσα

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (22/07) ότι μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων και την προσκόμιση βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα, επετράπη ο απόπλους του φορτηγού – οχηματαγωγού «Ιωσήφ Κ» από το λιμάνι της Σούδας.

«Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες χτες, το πλοίο απέπλευσε για εκτέλεση μεμονωμένου πλου προς το λιμάνι Κερατσινίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης. Στο πλοίο μετά τον κατάπλου του στον λιμένα Κερατσινίου επεβλήθη απαγόρευση απόπλου από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά», τονίστηκε στην ανακοίνωση.

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