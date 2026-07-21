Κικίλιας για τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα: ΕΔΕ και κυρώσεις – «Καμία ανοχή σε θέματα ασφάλειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας έδωσε εντολή για ΕΔΕ, ενώ, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λιμενικού για τη διερεύνηση του περιστατικού

Γιάννης Νικηφοράκης

Κικίλιας για τη σύγκρουση πλοίων στη Σούδα: ΕΔΕ και κυρώσεις – «Καμία ανοχή σε θέματα ασφάλειας»
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο μικροσκόπιο των λιμενικών Αρχών βρίσκεται η σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, να δίνει εντολή για πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και να ξεκαθαρίζει πως στα θέματα ασφάλειας «δεν υπάρχει καμία ανοχή».

«Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», υπογράμμισε σε σημερινή (21/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου «Ιωσήφ Κ» μετά το ναυτικό ατύχημα, καθώς υπέστη ζημές στην πλώρη όταν συγκρούστηκε με το «Έλυρος».

Το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος», στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, καθώς και 32 ΙΧ οχήματα, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα, υπεβλήθη στην προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης της ζημιάς και σε επιθεώρηση από τον αρμόδιο νηογνώμονα που το παρακολουθεί. Μετά τον έλεγχο, έλαβε βεβαίωση ότι διατηρεί την κλάση του και είναι σε θέση να συνεχίσει κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Παράλληλα έχει διαταχθεί ο σχηματισμός δικογραφίας υπό τις οδηγίες της οικείας εισαγγελικής αρχής. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, έχει κινηθεί και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε θαλάσσια ρύπανση.

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