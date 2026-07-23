Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ 

Νέο περιστατικό διαδικτυακής απάτης καταγράφηκε με τη χρήση της επωνυμίας και των διακριτικών στοιχείων του e-ΕΦΚΑ

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με ψεύτικη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έγινε νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με το όνομα και τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.
  • Το ψεύτικο μήνυμα ζητά την επικαιροποίηση προσωπικών δεδομένων υπό το πρόσχημα αναστολής της «κάρτας υγείας».
  • Οι επιτήδειοι στοχεύουν στην υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών, όπως κωδικούς Taxisnet και τραπεζικά στοιχεία.
  • Η απάτη χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing).
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Στο παραπλανητικό μήνυμα, το οποίο παρουσιάζεται ως επίσημη ενημέρωση του φορέα ζητά την επικαιροποίηση προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών.

Το μήνυμα ενημερώνει τον παραλήπτη ότι η υποτιθέμενη «κάρτα υγείας» του είχε τεθεί προσωρινά σε αναστολή και τον καλεί να ακολουθήσει έναν σύνδεσμο, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα στοιχεία του και να επανενεργοποιήσει την υπηρεσία.

Ωστόσο, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), μέσω της οποίας επιτήδειοι επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, κωδικούς Taxisnet ή στοιχεία ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

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