Σέρρες: «Λογιστής» άρπαξε λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από 80χρονη

Snapshot Άγνωστος τηλεφώνησε σε 80χρονη από τη Νιγρίτα Σερρών, προσποιούμενος τον λογιστή.

Ο δράστης έπεισε την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει και παραδώσει 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Τα κοσμήματα και οι λίρες παραδόθηκαν σε συνεργάτη του απατεώνα.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Snapshot powered by AI

Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από μία 80χρονη γυναίκα από τη Νιγρίτα Σερρών με τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του λογιστή.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή και της είπε ότι αν δηλώσει και καταγραφούν οι χρυσές λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της, θα βγει κερδισμένη από την εφορία.

Ο επιτήδειος κατάφερε να πείσει την 80χρονη, η οποία συγκέντρωσε 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα και τα παρέδωσε σε συνεργάτη του.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

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