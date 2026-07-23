Έριξαν 60.000 λίτρα χλωρίνης στις ακτές των ΗΠΑ: Ένα χρόνο μετά το πείραμα έφερε καλά νέα

Το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε ένα καινοτόμο πείραμα που θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η δοκιμή, που τέθηκε σε εφαρμογή στα νερά του Κόλπου του Μέιν, προσπάθησε να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του υδροξειδίου του νατρίου, γνωστού και ως καυστική σόδα, ως εργαλείου για τη διάλυση των αυξανόμενων επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα που απειλούν να οξινίσουν τους ωκεανούς.

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