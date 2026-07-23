Χανιά: Στη ΜΕΘ μεταφέρθηκε διασωληνωμένος ο 70χρονος ιδιοκτήτης βιοτεχνίας που σημειώθηκε η έκρηξη

Snapshot Ο 70χρονος ιδιοκτήτης βιοτεχνίας στα Χανιά μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνοή τοξικών αερίων.

Η έκρηξη συνέβη σε εργαστήριο επισκευής πολυεστερικών σκαφών και παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης πλοίων.

Ο ιδιοκτήτης τραυματίστηκε σοβαρά καθώς εισήλθε στον χώρο αμέσως μετά την έκρηξη.

Δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα έσπευσαν και περιορίσαν άμεσα τη φωτιά για να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια της έκρηξης, τα οποία παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Σε μονάδα της ΜΕΘ μεταφέρθηκε διασωληνωμένος ο 70χρονος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από την έκρηξη σε βιοτεχνία στα Λιβάδια Χανίων, το απόγευμα της Πέμπτης (23/7).

Ο άνδρας βρίσκεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο του το σώμα, ενώ έχει εισπνεύσει και τοξικά αέρια από τα υλικά που καίγονταν μέσα στη βιοτεχνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργαστήριο που δραστηριοποιείται στην επισκευή πολυεστερικών σκαφών, ενώ παρέχει και υπηρεσίες επιθεώρησης πλοίων.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, ο οποίος μπήκε μέσα στον χώρο μόλις σημειώθηκε η έκρηξη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά.

Δεκαπέντε πυροσβέστες με πέντε οχήματα έσπευσαν στο σημείο και περιόρισαν τη φωτιά άμεσα, προκειμένου να μην εξαπλωθεί στα γύρω κτήρια, ενώ ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα ακριβή αίτια της έκρηξης, τα οποία δεν είναι ακόμα γνωστά.

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