Χανιά: Διώξεις για δωροδοκία στον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο

Snapshot Διώξεις για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκαν σε βάρος ιατροδικαστή και διευθυντή τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών και παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για παραποίηση αποτελεσμάτων ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στις 27 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Διώξεις για δωροδοκία κατ εξακολούθηση ασκήθηκαν σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνελήφθησαν την Πέμπτη και που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση δωροληψίας, ώστε να εκδίδουν πλαστές γνωματεύσεις. Οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα

Σύμφωνα δε με το cretalive, σε βάρος του ιατροδικαστή φέρεται να έχουν απαγγελθεί 4 κατηγορίες.

Όπως μεταδίδει το Creta24, οι ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, είναι οι μόνοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι.

Καταγγελίες ότι παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνδέονται με υποθέσεις στις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις ατόμων για εμπορία ναρκωτικών.

Η υπόθεση αφορά έρευνα των Αρχών σχετικά με καταγγελίες για πιθανή παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας – να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Πάντως, ο δικηγόρος Εμμανουήλ Σαββόπουλος, που εκπροσωπεί τους δύο εμπλεκόμενους ανέφερε ότι μέχρι στιγμής «δεν γνωρίζουν με ακρίβεια τον λόγο για τον οποίο ασκήθηκαν οι διώξεις, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας». Όπως δήλωσε, οι εντολείς του δηλώνουν πλήρη άγνοια για τα όσα τους αποδίδονται.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις, η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των καταγγελιών και τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

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