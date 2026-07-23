Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά: Προσήχθησαν ιατροδικαστής, γιατρός και τοξικολόγος

Snapshot Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με προσαγωγές ιατροδικαστή, τοξικολόγου και γιατρού.

Η δικογραφία περιλαμβάνει τουλάχιστον 25 άτομα και συνδέεται με προηγούμενες υποθέσεις του Σεπτεμβρίου και τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους προσαχθέντες και δεν είναι γνωστό αν οι προσαγωγές θα γίνουν συλλήψεις.

Τα αδικήματα που σχετίζονται με τα τρία προσαχθέντα άτομα φαίνεται να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων για περισσότερες λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση νωρίς το πρωί της Πέμπτης, έχουν προσαχθεί ένας ιατροδικαστής, ένας τοξικολόγος και ένας γιατρός, σε μία υπόθεση που ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό η Ασφάλεια Χανίων. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση με τις δύο υποθέσεις του περασμένου Σεπτεμβρίου και τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το patris.gr, μέχρι στιγμής δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από τον Εισαγγελέα ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις.

Η ογκώδης πάντως δικογραφία αφορά τουλάχιστον 25 άτομα, ενώ τα αδικήματα για τα οποία φέρονται -τουλάχιστον τα τρία άτομα που έχουν προσαχθεί- να τους προσάπτονται δείχνουν να είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες επί του παρόντος δεν έχουν γίνει γνωστές, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την Α.Δ. Χανίων.

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