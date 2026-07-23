Αχαΐα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών- Τρεις συλλήψεις

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη στην Αχαΐα και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί άνδρες.

Κατασχέθηκαν πάνω από 12 κιλά κάνναβης, 530 γραμμάρια κοκαΐνης, 2.000 ευρώ, ζυγαριές ακριβείας και τρία οχήματα.

Η αστυνομία εντόπισε χώρους αποθήκευσης, οχήματα και σημεία συνάντησης μετά από πολύμηνη διακριτική επιτήρηση.

Το εκτιμώμενο περιουσιακό όφελος από την πώληση των ναρκωτικών φτάνει τα 339.778 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας με κακουργηματικές κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Εξαρθρώθηκε, μετά από συστηματική και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης στην Αχαΐα.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν το απόγευμα της Τετάρτης (22/7) στην Πάτρα, τρεις αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και μετά από πολύμηνη διακριτική επιτήρηση, οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν την εγκληματική δράση των κατηγορουμένων, εξακριβώνοντας τους χώρους αποθήκευσης («καβάτζες»), τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και τα σημεία συνάντησης για τις συναλλαγές τους.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δασώδεις περιοχές στα Ροΐτικα και στο Παυλόκαστρο Πατρών, καθώς και στις οικίες των συλληφθέντων, όπου βρήκαν και κατάσχεσαν:

12.106 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (εκ της οποίας σημαντική ποσότητα υδροπονικής καλλιέργειας),

530,4 γραμμάρια κοκαΐνης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2.000 ευρώ,

6 κινητά τηλέφωνα,

Ένα πτυσσόμενο σκαλιστήρι και ένα αναδιπλούμενο φτυάρι.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία οχήματα (δύο επιβατικά αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα) ως μέσα διευκόλυνσης για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Από την εκτιμώμενη πώληση των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών, το προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 339.778 ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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