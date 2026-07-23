Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 18χρονο που τρομοκρατούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα

Στη σύλληψη ενός 18χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να έχει στην κατοχή του ένα όπλο τύπου ρέπλικα με γεμιστήρα εντός της οποίας υπήρχαν τρία πλαστικά σφαιρίδια, που επεδείκνυε προκλητικά, τρομοκρατώντας τους διερχόμενους πολίτες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.