Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 18χρονο που τρομοκρατούσε πολίτες με όπλο ρέπλικα
Ο 18χρονος κυκλοφορούσε με όπλο τύπου ρέπλικα και το επεδείκνυε προκλητικά τρομοκρατώντας τους διερχόμενους πολίτες
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Στη σύλληψη ενός 18χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να έχει στην κατοχή του ένα όπλο τύπου ρέπλικα με γεμιστήρα εντός της οποίας υπήρχαν τρία πλαστικά σφαιρίδια, που επεδείκνυε προκλητικά, τρομοκρατώντας τους διερχόμενους πολίτες.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
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