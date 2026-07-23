Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργήματα ο ιατροδικαστής Χανίων

Snapshot Στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση με τέσσερις συλλήψεις σε Χανιά και Ηράκλειο.

Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων μετά από πολύμηνες έρευνες για κακουργήματα κατά συρροή.

Συνελήφθη επίσης δικηγόρος από τα Χανιά που φέρεται να χρησιμοποίησε παραποιημένες εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις.

Ένας καθηγητής-διευθυντής εργαστηρίου και ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας κατηγορούνται για αλλοίωση εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Η υπόθεση είναι κακουργηματική και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών. Snapshot powered by AI

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων. Ο ιατροδικαστής συνελήφθη μετά από πολύμηνές έρευνες και δυνάμει σχετικού εντάλματος για κακουργήματα κατά συρροή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη επίσης ένας δικηγόρος από τα Χανιά ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, συνελήφθη επιπλέον ένας καθηγητή-διευθυντής εργαστηρίου και ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης που εργάζεται σε εργαστηριακό πόστο, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση είναι κακουργηματική και η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην εισαγγελία πρωτοδικών.