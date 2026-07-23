Δύο φωτιές στη Θεσσαλονίκη - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Snapshot Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα στα Πεύκα και στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονης το απόγευμα της Πέμπτης.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, και 12 οχήματα.

Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα στα Πεύκα και στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

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