Δύο φωτιές στη Θεσσαλονίκη - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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- Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα στα Πεύκα και στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονης το απόγευμα της Πέμπτης.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου, και 12 οχήματα.
- Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
- Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα στα Πεύκα και στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 12 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.
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