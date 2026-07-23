Αιτωλοακαρνανία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο χωριό Πλαγιά - Στη μάχη τρία εναέρια μέσα
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση ενώ ενισχύθηκαν ο ιπυροσβεστικές δυνάμεις
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Πλαγιά της ορεινής Αιτωλοακαρνανίας την Πέμπτη 23 Ιουλίου.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
- Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο χωριό Πλαγιά της ορεινής Αιτωλοακαρνανίας, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ωστόσο πρόκειται για δύσβατο έδαφος.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού.
Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα οι δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και για την κατάσβεση επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ
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