Φωτιά στο Μαντούδι - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στην περιοχή της Κεράμειας στο δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Κεράμειας στο δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.
Σύμφωνα με το eviaonline στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν να την σβήσουν πριν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
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