Λήξη συναγερμού στο Εφετείο: Ήταν καπνός... χωρίς φωτιά

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στο κτίριο του Αρείου Πάγου, όταν καπνοί άρχισαν να αναδύονται από τους υπόγειους χώρους του δικαστικού μεγάρου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ξεκινώντας ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανής εστίας φωτιάς. Η παρουσία του καπνού προκάλεσε ανησυχία, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ερευνούν τα διάφορα τμήματα των εγκαταστάσεων.

Όπως ανακοινώθηκε λίγο αργότερα, οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί εστία πυρκαγιάς, οδηγώντας στην άμεση λήξη του συναγερμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κτίριο σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης.Τότε τέθηκε αυτόματα σε λειτουργία η γεννήτρια ρεύματος κοντά στον χώρο των μετασχηματιστών, εκπέμποντας τους καπνούς που κινητοποίησαν τις αρχές.

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