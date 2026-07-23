Οκτώ χρόνια Μάτι: «Πάρτε πρώτα αυτούς που κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους, εγώ θα φύγω τελευταία»

«Πάρτε πρώτα αυτούς που κρατούν μωρά στην αγκαλιά τους. Εγώ μπορώ να περιμένω… Ήμασταν πέντε ώρες όρθιοι μέσα στη θάλασσα. Έτσι σωθήκαμε από τις φλόγες».

Με αυτά τα λόγια η 87χρονη Αικατερίνη Μυτιληναίου περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε στις 23 Ιουλίου 2018, όταν η φονική πυρκαγιά στο Μάτι εγκλώβισε εκατοντάδες ανθρώπους, αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν σωτηρία στη θάλασσα.

Οκτώ χρόνια μετά την εθνική τραγωδία που άφησε πίσω της 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες, οι μνήμες παραμένουν ζωντανές. «Ήρθαν καραβάκια από τη Ραφήνα και έπαιρναν τον κόσμο λίγους-λίγους. Επειδή ήμουν μεγάλη, μου είπαν να φύγω πρώτη. Τους απάντησα όμως να πάρουν πρώτα όσους είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, αυτούς που κρατούσαν μωρά στην αγκαλιά τους. Εκείνοι έπρεπε να σωθούν πρώτοι. Εγώ έφυγα τελευταία», αφηγείται στο Newsbomb.

Για πέντε ολόκληρες ώρες παρέμεινε μαζί με δεκάδες ακόμη ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια. «Θυμάμαι τον κόσμο μέσα στη θάλασσα. Είχαμε γλιτώσει από τις φλόγες γιατί τρέξαμε αλλά περιμέναμε να μας πάρουν τα σκάφη», λέει χαρακτηριστικά.

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