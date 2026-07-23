Μάτι: Η μαύρη επέτειος 8 χρόνια μετά – Το χρονικό, η δίκη και η κραυγή των επιζώντων

104 οι ψυχές που χάθηκαν, η μάχη της Δικαιοσύνης και ο Γολγοθάς των επιζώντων - Η εθνική τραγωδία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ

Κυριάκος Κουζούμης

Μάτι: Η μαύρη επέτειος 8 χρόνια μετά – Το χρονικό, η δίκη και η κραυγή των επιζώντων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 23 Ιουλίου 2018, η πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής προκάλεσε 104 θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης και της έλλειψης οργανωμένου σχεδίου εκκένωσης.
  • Η πρωτόδικη απόφαση του 2024 αθώωσε την πλειονότητα των κατηγορουμένων και επέβαλε ήπιες ποινές, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τις οικογένειες των θυμάτων και την άσκηση έφεσης από τον Άρειο Πάγο.
  • Οι επιζώντες με εγκαύματα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και γραφειοκρατικά εμπόδια στην κάλυψη θεραπειών και φαρμάκων.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν την αναγνώριση των εγκληματικών λαθών και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, επιμένοντας στην ανάγκη σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και δικαιοσύνης.
  • Μετά την τραγωδία θεσπίστηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 και βελτιώθηκαν πρωτόκολλα Πολιτικής Προστασίας, αλλά η πλήρης δικαίωση παραμένει ζητούμενο.
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Ο χρόνος στο Μάτι δεν μετριέται με τον συμβατικό τρόπο, αλλά μετριέται αυστηρά σε «πριν» και «μετά» την 23η Ιουλίου 2018.

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η ανατολική Αττική μετατράπηκε σε μια επίγεια κόλαση μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Είναι οκτώ χρόνια από τη στιγμή που ο φόβος, ο καπνός και η απόγνωση σκέπασαν τα πάντα, αφήνοντας πίσω τους μια ανείπωτη εθνική τραγωδία, 104 νεκρούς, δεκάδες βαριά τραυματισμένους και μια ολόκληρη κοινωνία να ζητά επίμονα και αδιάκοπα δικαιοσύνη.

Σήμερα, αν και οι μαύρες σιλουέτες των καμένων δέντρων παραχωρούν σταδιακά τη θέση τους σε νέα βλάστηση, οι αόρατες πληγές στο σώμα και την ψυχή των επιζώντων παραμένουν χαραγμένες.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑ / ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το χρονικό της κόλασης

Ήταν αργά το απόγευμα της Δευτέρας, 23 Ιουλίου 2018, όταν, ενώ τα βλέμματα όλων και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν στραμμένες στη μεγάλη φωτιά της Κινέτας, μια νέα εστία ξεσπούσε στο Νταού Πεντέλης. Τροφοδοτούμενη από θυελλώδεις ανέμους που έφταναν τοπικά τα 10 με 11 μποφόρ, η πυρκαγιά κατέβηκε με εφιαλτική ταχύτητα προς τον Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑ / ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, ένας παραθαλάσσιος οικισμός γεμάτος παραθεριστές, οικογένειες και μικρά παιδιά παγιδεύτηκε σε μια πύρινη τανάλια. Η απουσία οργανωμένου σχεδίου εκκένωσης, η έλλειψη προειδοποίησης, ο εγκλωβισμός στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια, αλλά και η εσφαλμένη διοχέτευση της κυκλοφορίας από την Αστυνομία προς το εσωτερικό του οικισμού, μετέτρεψαν την περιοχή σε παγίδα θανάτου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑ / ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Άνθρωποι κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους προσπαθώντας να διαφύγουν, ενώ άλλοι απανθρακώθηκαν στα σπίτια τους ή σε οικόπεδα, όπως συνέβη στο περιβόητο οικόπεδο της φρίκης, όπου 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι, μόλις λίγα μέτρα από τη θάλασσα. Εκατοντάδες άλλοι βούτηξαν στο νερό για να σωθούν από τις φλόγες και τους τοξικούς καπνούς, παραμένοντας στο σκοτάδι για ώρες μέχρι να καταφθάσουν ιδιωτικά σκάφη και το Λιμενικό. Ο τραγικός απολογισμός κατέγραψε 104 νεκρούς, ανάμεσά τους βρέφη και παιδιά, δεκάδες εγκαυματίες και περισσότερα από 4.000 κατεστραμμένα ή ζημιωμένα σπίτια.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΡΑΦΗΝΑ / ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η δικαστική διαδρομή και το Εφετείο

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε μια μακρά, επίπονη και συχνά εξοργιστική διαδικασία για τους συγγενείς τους των θυμάτων αλλά και τους εγκαυματίες. Η πρωτόδικη απόφαση, που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2024, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς το δικαστήριο αθώωσε την πλειονότητα των πολιτικών προσώπων και αυτοδιοικητικών παραγόντων, ενώ καταδίκασε έξι από τους 21 κατηγορούμενους για πλημμελήματα. Οι ποινές φυλάκισης, αν και αθροιστικά μεγάλες, μετατράπηκαν σε εξαγοράσιμες προς 10 ευρώ την ημέρα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των συγγενών μέσα στη δικαστική αίθουσα, οι οποίοι έκαναν λόγο για «ύβρη» και «προσβολή στη μνήμη των νεκρών».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Η ακαριαία παρέμβαση του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας οδήγησε στην άσκηση έφεσης κατά του συνόλου της απόφασης, προκειμένου η υπόθεση να δικαστεί εκ νέου στο Εφετείο υπό την απειλή της παραγραφής των πλημμελημάτων.

Στη δευτεροβάθμια δίκη, η εισαγγελική πρόταση υπήρξε καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή περισσότερων εμπλεκόμενων προσώπων και αυστηρότερες ποινές. Η δικαστική απόφαση του Εφετείου επιχειρεί πλέον να αποδώσει ουσιαστικότερες ποινικές ευθύνες για την ολιγωρία, τον κακό συντονισμό και την κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού, αν και το θεσμικό πλαίσιο των πλημμελημάτων παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» για τις οικογένειες που ζητούσαν από την πρώτη στιγμή την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα.

ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΓΑΓΙΑ

Ο καθημερινός Γολγοθάς των εγκαυματιών

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι που επέζησαν, φέροντας ανεξίτηλα τα σημάδια εκείνης της νύχτας. Για τους δεκάδες εγκαυματίες, ο εφιάλτης δεν τελείωσε στις 23 Ιουλίου 2018, καθώς η καθημερινότητά τους παραμένει ένας αδιάκοπος αγώνας επιβίωσης. Αντιμετωπίζουν δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις, διαδοχικές τοποθετήσεις μοσχευμάτων, επίπονες φυσικοθεραπείες και ατελείωτες θεραπείες που διαρκούν χρόνια.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ - ΜΑΤΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ (EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΑΗ)

Παράλληλα, παρά τις αρχικές κυβερνητικές υποσχέσεις, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην κάλυψη ειδικών φαρμάκων και επιθεμάτων από το κράτος στάθηκαν συχνά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ταυτόχρονα, το μετατραυματικό στρες, οι διαταραχές ύπνου και η εικόνα της φωτιάς που επιστρέφει σε κάθε καλοκαιρινό άνεμο συνθέτουν μια αόρατη αναπηρία. Οι περισσότεροι εγκαυματίες της περιοχής, δεν αισθάνονται απλά επιζώντες, αλλά άνθρωποι που ζουν καθημερινά με τους πόνους των μοσχευμάτων και την ανάμνηση όσων δεν κατάφεραν να βγουν από τη θάλασσα.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ - ΜΑΤΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ (EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΑΗ)

Η κραυγή των συγγενών

Για τις οικογένειες των 104 θυμάτων, τα οκτώ αυτά χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλη με τη σιωπή και την απουσία. Στις ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης στον Ναυτικό Όμιλο στο Μάτι και στο μνημείο των θυμάτων, οι εικόνες παραμένουν οι ίδιες, γεμάτες βουβά δάκρυα, αναμμένα κεριά στη θάλασσα και φωτογραφίες αγαπημένων προσώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ(EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ)

Η στάση των συγγενών καθ' όλη τη διάρκεια των δικαστικών αγώνων χαρακτηρίζεται από αξιοπρέπεια αλλά και από μια βαθιά οργή για την ατιμωρησία. Εκπρόσωποι των οικογενειών τονίζουν με έμφαση ότι δεν αναζητούν εκδίκηση, αλλά την αναγνώριση των εγκληματικών λαθών που στοίχισαν τις ζωές των ανθρώπων τους. Επισημαίνουν πως όταν το κράτος αποτυγχάνει να προστατεύσει τους πολίτες του και στη συνέχεια προσπαθεί να αποσείσει τις ευθύνες του, η πληγή δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ, γι' αυτό και το αίτημά τους για παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων παραμένει σταθερό.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ - ΜΑΤΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ (EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΑΗ)

Οκτώ χρόνια μετά...

Οκτώ χρόνια μετά, το Μάτι δεν είναι μόνο μια πληγή στον χάρτη της Αττικής, αλλά ένα διαρκές υπόμνημα της ανάγκης για έναν αποτελεσματικό, σύγχρονο και υπεύθυνο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Η θεσμοθέτηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 και οι αλλαγές πρωτοκόλλων που ακολούθησαν στα χρόνια αυτά υπήρξαν αποτέλεσμα του αίματος που χύθηκε σε εκείνους τους δρόμους.

Ωστόσο, η πραγματική δικαίωση για τις 104 ψυχές θα έρθει μόνο όταν η Πολιτεία αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται την ανθρώπινη ζωή, τόσο στην πρόληψη των καταστροφών όσο και στην απόδοση της δικαιοσύνης. Έως τότε όλοι θα θυμούνται τη νύχτα που η γη ενώθηκε με τη θάλασσα μέσα στις φλόγες.

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