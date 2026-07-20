Μάτι: Στον Άρειο Πάγο οι συγγενείς - Ζητούν ποινική διερεύνηση για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη

Snapshot Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 κατέθεσε αίτημα ποινικής διερεύνησης στον Άρειο Πάγο για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας.

Ζητούνται έρευνες για αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά λανθασμένη ταφή και παράδοση σορών, καθώς και για τη διαδικασία ταυτοποίησης της σορού γυναίκας που βρέθηκε στη θάλασσα.

Η αναφορά συνοδεύεται από επίσημα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση, καταγραφή και ταφή των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Ο Σύλλογος ζητά προκαταρκτική εξέταση και διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν ότι τα λείψανα αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό και νόμιμες διαδικασίες.

Ο Σύλλογος θέτει στη διάθεση των αρχών όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφεύγει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Με αναφορά που κατέθεσε σήμερα 20/7 ζητά την ποινική διερεύνηση ζητημάτων που, όπως αναφέρει, παραμένουν αδιευκρίνιστα σχετικά με τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι συγγενείς ζητούν στοιχεία για αταυτοποίητα ανθρώπινα μέλη τα οποία έχουν τοποθετηθεί εκεί, καθώς και πιθανά μέλη ταυτοποιημένων θυμάτων. Επιπλέον, ζητούν να διερευνηθούν στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες που τηρήθηκαν κατά τον ενταφιασμό γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωτιά, καθώς και για τη λάθος παράδοση ανθρώπινων υπολειμμάτων, όπως αναδείχθηκε και στη δίκη.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου, Κάλλι Αναγνώστου, δήλωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι τα λείψανα των ανθρώπων τους αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό και όπως προβλέπει ο νόμος και ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών.

Το Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 20/07/2026

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική κατέθεσε σήμερα αναφορά – αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την πλήρη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν την αναφορά, δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφηνιστεί.

Η αναφορά πρωτοκολλήθηκε και συνοδεύεται από φάκελο επίσημων εγγράφων και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και θέτει υπόψη της Δικαιοσύνης σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση, την καταγραφή, την ταυτοποίηση και ταφή θυμάτων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Μεταξύ άλλων, ζητείται να διερευνηθούν:

στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανά υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα,

η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης,

οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία,

η ύπαρξη και αξιολόγηση ψηφιακών αποδεικτικών μέσων και κάθε άλλου στοιχείου που ενδέχεται να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Δήλωση της Προέδρου του Συλλόγου

«Με την αναφορά που καταθέτουμε ζητούμε να διερευνηθούν πλήρως πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που, κατά την άποψή μας, επιβάλλουν περαιτέρω έλεγχο.

Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικείοι τους, όπως και όποια ανθρώπινα λείψανα, αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε.

Η πλήρης διαλεύκανση αποτελεί για εμάς τον ελάχιστο φόρος τιμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους νεκρούς. Για την Πολιτεία είναι η ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στα θύματα, στις οικογένειές τους και στην ίδια την απονομή της δικαιοσύνης».

Η αναφορά ζητεί και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν από την έρευνα, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων ανακριτικών και πραγματογνωμοσυνικών ενεργειών κατά την κρίση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Με γνώμονα την εκφρασμένη ανάγκη όλων για την πληρότητα της αλήθειας, ο Σύλλογος θέτει στη διάθεσή των αρχών κάθε στοιχείο που διαθέτει, με σκοπό την πλήρη διερεύνηση των ζητημάτων που αναφέρονται στην αναφορά.

Εκ μέρους του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

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