Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρή 55χρονη μέσα σε σταθμευμένο όχημα - Την αναζητούσαν οι συγγενείς της

Snapshot Η 55χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε αυτοκίνητο στο Ηράκλειο είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από τους συγγενείς της.

Οι αστυνομικές αρχές την εντόπισαν μέσω του στίγματος του κινητού της τηλεφώνου κοντά στο ΕΛΜΕΠΑ.

Βρέθηκε νεκρή στη θέση του οδηγού και εντός του αυτοκινήτου βρέθηκαν σύριγγες, με πιθανή εμπλοκή τοξικοεξάρτησης που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η αστυνομία προχώρησε σε έλεγχο της σορού με νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι συγγενείς της ήταν σε κατάσταση σοκ και η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Αγνοούμενη ήταν η 55χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τους συγγενείς να την αναζητούν με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το neakriti, η γυναίκα δηλώθηκε ως εξαφανισμένη και οι Αρχές προχώρησαν στην αναζήτησή της χρησιμοποιώντας το στίγμα του κινητού της. Η γυναίκα εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θέση του οδηγού του αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο κοντά στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), ενώ οι αστυνομικοί ειδοποίησαν τους οικείους της.

Καθώς δεν υπήρχε τρόπος να ανοίξουν το αμάξι, έσπασαν τον υαλοπίνακα και στο μεταξύ έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου. Σημειώνεται ότι μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και σύριγγες με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν τοξικοεξαρτημένη, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής.

Στη σορό αναμένεται να γίνει εξέταση νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον χώρο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες, με τους συγγενείς της 55χρονης να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και βαθιάς οδύνης, ενώ η Αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

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