Ηράκλειο Κρήτης: Νεκρή εντοπίστηκε 55χρονη μέσα σε σταθμευμένο όχημα

Snapshot Νεκρή εντοπίστηκε 55χρονη γυναίκα σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή Εσταυρωμένου, Ηράκλειο Κρήτης.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν σύριγγες, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή τοξικοεξάρτηση.

Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η γυναίκα βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Η προανάκριση συνεχίζεται χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα 55 ετών σε σταθμευμένο όχημα το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο όχημα βρέθηκαν σύρριγγες, κάτι δίνει την εκτίμηση ότι ήταν τοξικοεξαρτημένη, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από περαστικούς αναίσθητη σε αυτοκίνητο κοντά στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), οι οποίοι ειδοποίησαν ασθενοφόρο.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τη γυναίκα, διαπιστώνοντας τον θάνατό της.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

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