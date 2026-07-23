Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Νέο βίντεο- ντοκουμέντο δείχνει τον 28χρονο να φεύγει μετά το φονικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που αφορά τη δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, καθώς ένα νέο βίντεο- ντοκουμέντο φέρνει στο φως καθοριστικά στοιχεία για τη δράση του φερόμενου ως θύτη, τα οποία χρησιμοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. για να εξιχνιάσει την υπόθεση.

Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγυπτίου την ώρα που αποχωρεί ψύχραιμος από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου στην 3η Σεπτεμβρίου. Ο νεαρός άνδρας διακρίνεται να βγαίνει στο δρόμο φοράγοντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα. Βαδίζει με γρήγορο βήμα.

Στο ίδιο βίντεο απεικονίζεται να κρατά στα χέρια του τον φορητό υπολογιστή του θύματος. Πρόκειται για το λάπτοπ το οποίο ο ίδιος ομολόγησε στη συνέχεια ότι αφαίρεσε από τη σκηνή του εγκλήματος και αμέσως μετά το πούλησε για 50 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή για να βρεθεί αντιμέτωπος με τις βαρύτατες κατηγορίες. Όπως ανακοινώθηκε, ο 28χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, με αποτέλεσμα η απολογία του να προγραμματιστεί για τη Δευτέρα το πρωί. Κι όμως, κατά τη μετάβασή του στις δικαστικές αρχές δεν συνοδευόταν από δικηγόρο.

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