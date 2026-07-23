Παντελής Θαλασσινός για Γιώργο Σταυριανό: «Μία ήρεμη δύναμη μπρος στα τεράστια τραγούδια του»

Ο σπουδαίος συνθέτης και λογοτέχνης Γιώργος Σταυριανός έφυγε από την ζωή σε ηλικία 77 ετών

Ανθή Κουρεντζή

Παντελής Θαλασσινός για Γιώργο Σταυριανό: «Μία ήρεμη δύναμη μπρος στα τεράστια τραγούδια του»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
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  • Ο Γιώργος Σταυριανός, σπουδαίος συνθέτης και λογοτέχνης, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του πολιτισμού.
  • Ο Παντελής Θαλασσινός τον αποχαιρέτισε χαρακτηρίζοντάς τον ως μια ήρεμη δύναμη με σημαντική μουσική παρακαταθήκη και ταπεινότητα.
  • Ο Σταυριανός δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είχε ενεργό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Φλώρινας.
  • Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε πάνω από 15 δίσκους με συνεργασίες κορυφαίων ερμηνευτών και στιχουργών.
  • Εκτός από τη μουσική, είχε εκδώσει μυθιστορήματα και μονογραφίες, ενώ κατείχε διδακτορικό στη φιλοσοφία και σπουδές σε ελληνική και γαλλική φιλολογία.
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Θλίψη σκόρπισε στον χώρου του πολιτισμού η είδηση θανάτου του συνθέτη και λογοτέχνη Γιώργου Σταυριανού, σε ηλικία 77 ετών.

Με ανάρτησή του στα social media ο Παντελής Θαλασσινός θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνεργάτη του κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο ταπεινό, χωρίς αυλή, μία ήρεμη δύναμη που άφησε πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη.

«Λάτρευε τον Χατζηδάκι το ίδιο και τον Μικη και γενικώς ό,τι ξεχώριζε σοβαρά. Ήταν φίλος συνεργάτης και μέγας μελωδός. Χωρίς αυλή τραγουδιστών και χωρίς να του γίνουν αφιερώματα. Μια ήρεμη δύναμη με δυσανάλογη τη φήμη, μπρος στα τεράστια τραγούδια του. Καλό ταξίδι Γιώργο Σταυριανέ», έγραψε ο Παντελής Θαλασσινός.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φλώρινα, όπου ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ενεργό δράση στα κοινά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Σταυριανός

Γνωστός από τραγούδια όπως το «Ήσουνα Φεγγάρι», ο Γιώργος Σταυριανός γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και δίδασκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Σπούδασε στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσύ της Γαλλίας, ενώ κατείχε πτυχία ελληνικής και γαλλικής φιλολογίας, ενώ είχε, επίσης, διδακτορικό στην φιλοσοφία.

Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το καλοκαίρι του 1982 με την «Έρημη πόλη» με ερμηνεία από τη Μαρία Δημητριάδη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Κώστα Θωμαΐδη. Πιο γνωστό από το δίσκο αυτό έγινε το τραγούδι «Ήσουνα φεγγάρι» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ακολούθησαν πάνω από 15 δίσκοι που κυκλοφόρησαν με αραιούς ρυθμούς, στους οποίους συνεργάστηκαν κορυφαίοι τραγουδιστές, όπως: Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Λέκκας, Σοφιανός, Κώστας Μάντζιος, Ισιδώρα Σιδέρη, Κώστας Γανωτής, Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός, Νένα Βενετσάνου, Γλυκερία, Πάνος Κατσιμίχας, Αναστασία Μουτσάτσου, Γιώργος Νταλάρας, Καλλιόπη Βέττα, Δυνάμεις του Αιγαίου κ.ά.

Συνεργάστηκε με γνωστούς στιχουργούς, όπως: Λευτέρης Παπαδόπουλος, Οδυσσέας Ιωάννου, Φίλιππος Γράψας, Χρήστος Παπαδόπουλος, Μυρτώ Κοντοβά, Λίνα Νικολακοπούλου, ενώ είχε συνθέσει και τραγούδια πάνω σε δικούς του στίχους. Επίσης, είχε γράψει ορχηστρικά έργα που έκαναν διεθνή επιτυχία.

Τα άλμπουμ του

1982 – Έρημη πόλη – Γιώργος Σταυριανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μαρία Δημητριάδη, Ανδρέας Μικρούτσικος, Κώστας Θωμαϊδης

1985 – Δέκα παιδικοί καϋμοί – Γιώργος Σταυριανός, Αργύρης Κούκας, Πένυ Ξενάκη

1986 – Οι φόβοι του μεσημεριού -Γιώργος Σταυριανός, Μαρία Δημητριάδη, Γ. Μητρόπουλος, Λίνα Νικολακοπούλου, Φίλιππος Σοφιανός, Μαρία Κανελλοπούλου, Κάτια Δανδουλάκη, Μαρία Αριστοπούλου

1990 – Άνεμος είναι – Ελένη Βιτάλη, Φίλιππος Γράψας, Χρήστος Τσιαμούλης, Βασίλης Λέκκας

1993 – Καθαρός Ουρανός – Ισιδώρα Σιδέρη, Κώστας Γανωτής, Χρήστος Τσιαμούλης, Κώστας Μάντζιος, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Κάτια Δανδουλάκη, Οπισθοδρομικοί

1995 – Στην πολιορκία πέφτει πάντα η Τροία – Γιώργος Σταυριανός, Κώστας Μάντζιος, Οδυσσέας Ιωάννου, Σωτηρία Μπαβέλου, Μυρτώ Κοντοβά, Αρετή Μπέλλου

1996 – Secrets – Γιώργος Σταυριανός

1998 – Το πιο μεγάλο ψέμα – Σταυριανός, Μητσιάς, Θαλασσινός, Βενετσάνου, Τσαϊρέλη, Καλλιφατίδης, Γεωργία Λάκη

1999 – Μέρα Νύχτα – Γιώργος Σταυριανός, Κώστας Μάντζιος

2000 – Πού να τελειώνει η θάλασσα – Γιώργος Σταυριανός, Φίλιππος Γράψας, Κώστας Μάντζιος, Παντελής Θεοχαρίδης

2003 – Το χρώμα της μνήμης – Διονύσιος Σολωμός, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Γιώργος Σταυριανός, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Παντελής Θαλασσινός, Βασίλης Λέκκας, Καλλιόπη Βέττα, Κατερίνα Βλάχου, Σάκης Μέλιτος

2003 – Τα αυθεντικά εποχή Ι – Έρημη πόλη & Οι φόβοι του μεσημεριού – Γιώργος Σταυριανός

2003 – Τα αυθεντικά εποχή ΙΙ – Στην πολιορκία πέφτει πάντα η Τροία & Καθαρός ουρανός – Γιώργος Σταυριανός

2005 – Έλληνες συνθέτες – Γιώργος Σταυριανός

2005 – Ώρες μου χρωματιστές – Γιώργος Σταυριανός, Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Πάνος Κατσιμίχας, Αναστασία Μουτσάτσου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μυρτώ Κοντοβά, Στέλιος Χατζημιχαήλ, Παιδική Χορωδία Ωδείου Kodaly

2006 – Codes – Σταυριανός Γιώργος, Κάτια Δανδουλάκη

2010 – Και η κολοκύθα έγινε πάλι άμαξα – Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Αβραμίδου, Ντίνα Γιακουμάκου

2017 – Η πηγή των θαυμάτων – Μίλτος Πασχαλίδης, Φοίβος Δεληβοριάς, Νένα Βενετσάνου, Κώστας Παρίσσης, Βασίλης Γισδάκης, Σοφία Παπάζογλου, Νότης Μαυρουδής

2021 – Λύκε, Λύκε είσαι εδώ; Μουσική, στίχοι: Γιώργος Σταυριανός Στίχοι: Κωνσταντίνος Μουδάτσος, Μάκης Τσίτας, Πάνος Μπούσαλης, Ερμηνεία: Παντελής Θαλασσινός, Δώρος Δημοσθένους, Βασίλης Γισδάκης, Πάνος Μπούσαλης

Ο Γιώργος Σταυριανός είχε εκδώσει επίσης τα μυθιστορήματα: «Μητροπόλεις», εκδ. Καστανιώτης «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», εκδ. Καστανιώτης «Πόρτες μισάνοιχτες», εκδ. Ηρόδοτος και τη μονογραφία «Η δυναμική των πολιτισμών».

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