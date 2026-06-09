Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τις 70.000 επιταγές

Snapshot Παρατείνεται έως τις 9 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ έτους 2026, με υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τη διαμονή 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ και διάρκεια από 15 έως 30 συνεχόμενες ημέρες ανάλογα με την περιοχή.

Δικαιούχοι είναι γονείς ή κηδεμόνες παιδιών, εργαζόμενοι ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και εργασιακά κριτήρια, ενώ πολύτεκνοι και παιδιά με αναπηρία άνω του 50% εξαιρούνται της μοριοδότησης.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων μέσω αντικειμενικής διαδικασίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ.

Η συμμετοχή αποκλείεται για όσους ήδη επιδοτούνται για κατασκηνωτικά προγράμματα άλλων φορέων το 2026, και η επιδότηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής επιταγής διαμονής σε κατασκηνώσεις εγκεκριμένων παρόχων. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2026, παρατείνεται έως και την Τρίτη 9 Ιουνίου και ώρα 12:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Στις ενστάσεις οι δικαιούχοι πρέπει να συνυποβάλουν αποδεικτικά των ισχυρισμών τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ μέσω Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις ανέρχεται σε 70.000 και ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε 35.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Ακολουθούν, οι προσωρινοί πίνακες των αποτελεσμάτων:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι οποίοι, αν είναι διαζευγμένοι ή έγγαμοι πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ αν είναι μονογονείς πρέπει να έχουν εισόδημα έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο (μετά το πρώτο).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εξαιρούνται της μοριοδότησης, εφόσον οι προσφερόμενες από τους παρόχους θέσεις για τα παιδιά με αναπηρία επαρκούν για τη φιλοξενία όλων των παιδιών αυτών, ενώ για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το έτος 2026.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση του μητρώου παρόχων της ΔΥΠΑ με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis.