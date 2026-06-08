Αντίστροφη μέτρηση για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

Παράταση έως την Τρίτη 9 Ιουνίου στις 12:00 πήρε η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για το 2026, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους μία τελευταία ευκαιρία να αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν ένσταση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση της διαμονής των παιδιών σε κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, μέσω ειδικής επιταγής διαμονής με μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό.

Εφέτος αναμένεται να ωφεληθούν 70.000 παιδιά, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία άνω του 50%, η περίοδος φιλοξενίας επεκτείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στις κατασκηνώσεις ορίζεται στις 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών άφιξης και αναχώρησης. Όμως, εξαίρεση αποτελούν οι κατασκηνώσεις στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και οι κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου η διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.