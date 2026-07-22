ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η 11η νύχτα πληγμάτων στο Ιράν – Η Τεχεράνη προαναγγέλλει αντίποινα

Snapshot Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν για 11η συνεχόμενη νύχτα αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές και ναυτικές υποδομές του Ιράν.

Τα πλήγματα στόχευσαν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει επιτεθεί σε πάνω από 30 εμπορικά πλοία τους τελευταίους τρεις μήνες, θέτοντας σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα.

Οι αμερικανικές δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και έχουν διευκολύνει τη διέλευση περίπου 900 πλοίων από τις αρχές Μαΐου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προαναγγέλλουν συνέχιση των ιρανικών αντιποίνων, ενώ οι εχθροπραξίες μπαίνουν στη δωδέκατη ημέρα. Snapshot powered by AI

Για ενδέκατη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να ανακοινώνει την ολοκλήρωση μιας ακόμη σειράς επιθέσεων.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, η επιχείρηση είχε στόχο να περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις αυτές έθεσαν σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και υπονόμευσαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, η CENTCOM διαβεβαίωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία. Πρόσθεσε ότι, από τις αρχές Μαΐου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διευκολύνει τη διέλευση περίπου 900 πλοίων, τα οποία μετέφεραν συνολικά 450 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, νέα πλήγματα αναφέρθηκαν σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στις πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σιστάν και Μπαλουχιστάν επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στην περιοχή Καμπουνταραχάνγκ, στην επαρχία Χαμαντάν, στο δυτικό-κεντρικό Ιράν. Παράλληλα, δραστηριότητα της αντιαεροπορικής άμυνας έγινε αντιληπτή στα δυτικά, τα ανατολικά και τα βορειοανατολικά της Τεχεράνης.

«Η επιχείρηση τιμωρίας συνεχίζεται»

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν ότι η ιρανική απάντηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Η επιχείρηση για την τιμωρία του επιτιθέμενου συνεχίζεται», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, την οποία μετέδωσε το IRIB, προαναγγέλλοντας νέα αντίποινα ενώ οι εχθροπραξίες εισέρχονται πλέον στη δωδέκατη ημέρα.