Καιρός – Αρναούτογλου: Η πόλη που «έβρασε» με θερμικό δείκτη 46℃ – Η υγρασία εκτόξευσε τη δυσφορία

Ο έμπειρος μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, αναδεικνύει τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που παρουσίασε το «κύμα» καύσωνα σε πολλές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, μετά την καταγραφή των μέγιστων θερμοκρασιών της Τρίτης (21/07).

Όπως επισημαίνει, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ημέρας δεν ήταν μόνο οι θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τοπικά τους 40℃, αλλά κυρίως το γεγονός ότι ακόμη και μέσα στα ίδια αστικά συγκροτήματα κατεγράφησαν εντελώς διαφορετικές συνθήκες ζέστης: Από ξηρή και ακραία θερμότητα έως αποπνικτική αίσθηση λόγω υψηλής υγρασίας.

Η θερμότερη μεγάλη πόλη ήταν η Λάρισα, όπου η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 40,3℃, ενώ, στις 17:00 το θερμόμετρο παρέμενε στους 40℃ με σχεδόν άπνοια. Παρά τη σχετικά χαμηλή υγρασία, που βρισκόταν στο 32%, ο ενδεικτικός θερμικός δείκτης «άγγιζε» περίπου τους 44℃, δημιουργώντας συνθήκες έντονης θερμικής επιβάρυνσης.

Η Αθήνα είχε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Στην Αττική, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου, η συνολική θερμική επιβάρυνση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, κυρίως εξαιτίας των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών.

Στα Πατήσια, η μέγιστη έφτασε τους 37,7℃, στη Χρυσούπολη Περιστερίου τους 37,2℃, ενώ, σε Βύρωνα, Καισαριανή και Κορυδαλλό κινήθηκε περίπου στους 37℃. Στους Αμπελοκήπους, στις 17:00, οι 36,3℃ σε συνδυασμό με υγρασία 51% αντιστοιχούσαν σε θερμικό δείκτη περίπου 44,4℃.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι ελάχιστες θερμοκρασίες, καθώς ο Νέος Κόσμος δεν έπεσε κάτω από τους 29,4℃, οι Αμπελόκηποι από τους 29,3℃, ενώ, το λιμάνι του Πειραιά και η Νίκαια παρέμειναν στους 29,2℃. Ουσιαστικά, μεγάλο μέρος της Αθήνας δεν πρόλαβε να δροσιστεί πριν από την επόμενη ημέρα.

Στη Θεσσαλονίκη, η υψηλότερη θερμοκρασία δεν ταυτίστηκε απαραίτητα με τη μεγαλύτερη δυσφορία. Το Κορδελιό έφτασε τους 37,6℃, ο Φοίνικας Καλαμαριάς τους 37,3℃ και η Καλαμαριά τους 36,7℃.

Ωστόσο, στον σταθμό «Θεσσαλονίκη» στις 17:00 σημειώθηκαν 33,3℃ με υγρασία 62%, με αποτέλεσμα ο θερμικός δείκτης να φτάνει περίπου τους 41℃. Δηλαδή, παρά τη χαμηλότερη ένδειξη στο θερμόμετρο, η αίσθηση για τον ανθρώπινο οργανισμό ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Μεγάλες αντιθέσεις σε Πάτρα και Ηράκλειο

Στην Πάτρα, κατεγράφησαν δύο διαφορετικές εικόνες μέσα στην ίδια πόλη. Το Πανεπιστήμιο έφτασε τους 38,4℃ και τα Προσφυγικά τους 38,2℃, ενώ, το κεντρικό λιμάνι περιορίστηκε στους 34,1℃.

Παρ’ όλα αυτά, στο λιμάνι, στις 17:00, οι 32,4℃ με υγρασία 66% έδιναν θερμικό δείκτη περίπου 40℃. Παράλληλα, η ελάχιστη θερμοκρασία στο λιμάνι ήταν 27,1℃, έναντι 24,7℃ στο Πανεπιστήμιο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η διαφορά στο Ηράκλειο. Στο λιμάνι, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν μόλις 29,9℃, ενώ, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έφτασε τους 36,9℃, με διαφορά 7 βαθμών μέσα στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Τη νύχτα, ωστόσο, η εικόνα αντιστράφηκε: Το λιμάνι παρέμεινε στους 26,3℃, ενώ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η θερμοκρασία υποχώρησε στους 19,4℃.

Η θάλασσα δροσίζει την ημέρα, κρατά τη ζέστη τη νύχτα

Στον Βόλο, η θαλάσσια επίδραση περιόρισε αισθητά τη μέγιστη θερμοκρασία. Η πόλη έφτασε τους 36℃, ενώ, το λιμάνι μόλις τους 31,1℃. Όμως, η υγρασία στο λιμάνι έφτασε το 72% στις 17:00 και η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 27,2℃, δημιουργώντας μία ιδιαίτερα βαριά αίσθηση.

Το γενικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, είναι ότι η θάλασσα λειτούργησε σαν «κλιματιστικό» τις απογευματινές ώρες, περιορίζοντας τις μέγιστες θερμοκρασίες στις παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά τη νύχτα λειτούργησε σαν «θερμοφόρα», καθώς η αυξημένη υγρασία και οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες δεν επέτρεψαν την αποβολή της θερμότητας από τον οργανισμό και τα κτήρια.

Τα Ιωάννινα παρουσίασαν την αντίθετη εικόνα. Παρ’ ότι η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 39,2℃, η νύχτα προσέφερε σημαντική ανακούφιση, καθώς η ελάχιστη θερμοκρασία στην πόλη έπεσε στους 17,2℃ και στην Ελεούσα στους 15,2℃.

Πρέβεζα: Η μεγαλύτερη «υγρή δυσφορία» της ημέρας

Η πλέον εντυπωσιακή περίπτωση υψηλής υγρής δυσφορίας εντοπίστηκε στην Πρέβεζα. Στις 17:00, η θερμοκρασία ήταν 32,6℃, όμως, η υγρασία έφτανε το 79%, με αποτέλεσμα ο ενδεικτικός θερμικός δείκτης να αγγίζει περίπου τους 46℃.

Όπως καταλήγει ο Σάκης Αρναούτογλου, η ημέρα απέδειξε ότι η πραγματική αίσθηση της ζέστης δεν καθορίζεται μόνο από τη θερμοκρασία, αλλά από τον συνδυασμό θερμοκρασίας, υγρασίας, ανέμου και των συνθηκών που επικρατούν μέσα στον αστικό χώρο.

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